Barack Obamas Sommer-Playlist ist heißer als die Sonne in Texas

Was haben Khruangbins Texas Sun und Could You Be Loved von Bob Marley gemeinsam? Die Songs finden sich in der Sommerplaylist von Barack Obama wieder, die er jetzt veröffentlicht hat. Wie schon in den Jahren zuvor hat der ehemalige US-Präsident auch 2020 seinen Follower*innen seine Hits für den Sommer verraten. Auf Twitter schrieb Obama, er habe in den letzten Monaten viel Zeit damit verbracht, mit seiner Familie Musik zu hören. Seine Favoriten für den Sommer wolle er nun mit anderen teilen. Einige der Künstler*innen auf seiner Sommer-Playlist seien auch auf dem Parteitag der Demokrat*innen diese Woche zu hören. So wie beispielsweise die Sängerin Billie Eilish, die am 19. August bei der Veranstaltung auftreten wird oder auch der Rapper Common und Sänger John Legend.

Over the past few months, I’ve spent a lot of time listening to music with my family. I wanted to share some of my favorites from the summer—including songs from some of the artists at this week’s @DemConvention. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/2ZFwdN46jR — Barack Obama (@BarackObama) August 17, 2020

Weitere Künstler*innen, deren Songs sich Obama diesen Sommer anhört, sind: Rihanna und Drakes Banger Work aus dem Jahr 2016, Megan Thee Stallion und Beyoncés aktueller Savage Remix oder auch das Lied Already von Beyoncé, Shatta Wale und Major Lazer. Auch der letztes Jahr verstorbene Mac Miller hat mit seinem Song Blue World einen Platz auf der Playlist gefunden. Genauso wie Anderson. Paaks Lockdown und Frank Oceans Cayendo.

Auf seiner Playlist vereint Obama die verschiedensten Musik-Genres und Künstler*innen. Er wechselt hin und her zwischen R&B, Hip Hop und Rock, zwischen aktuellen Chartplatzierungen und Klassikern. So finden sich auf der Liste des ehemaligen Präsidenten auch ein paar Oldies und Throwback-Songs –etwa Stevie Wonders Do I Do und Billie Holidays I’ll Be See You.

Die gesamte Playlist, bestehend aus 83 Songs, könnt ihr euch hier anhören:

