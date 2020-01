„Baywatch Berlin“ von Klaas hat das Zeug zum neuen Lieblingspodcast

Braucht die Welt einen weiteren Podcast von Medienleuten aus Berlin? Eigentlich nicht. Da geben Klaas Heufer-Umlauf und seine beiden Mitstreiter Jakob Lundt und Thomas Schmitt zu. Trotzdem hosten die drei seit Kurzem wöchentlich „Baywatch Berlin“. Denn wenn selbst Atze Schröder einen Podcast hat, ist das Format bereits „so out, dass es nur in sein kann“. So beginnt der Podcast, ganz dem „Expectation Management“ von Klaas entsprechend mit Folge Null – denn die ließe sich im Zweifelsfall noch löschen und ist quasi eine Generalprobe.

Obwohl es ungewohnt ist, den einen von „Joko und Klaas“ nicht zu sehen, erkennt man die Stimme gleich. Die anderen beiden dürfte nur kennen, wer Formate wie Circus HalliGalli, Duell um die Welt und Die beste Show der Welt zu seiner Fernsehroutine zählt(e). Jakob Lundt, Autor und Produzent, mag dabei noch der Bekanntere sein. In Late Night Berlin tritt er als Sidekick von Klaas auch vor der Kamera auf. Thomas Schmitt aka Schmitti – nicht zu verwechseln mit Tommi Schmitt von „Gemischtes Hack“ – agiert dagegen bis auf Ausnahmen hinter der Kamera als Kreativchef.

„Baywatch Berlin“ setzt aber kein explizites Gag-Wissen aus dem Hause (Joko und) Klaas voraus. Nicht mal eine Affinität für die Shows auf ProSieben muss man haben, denn selbst wer mit Klaas und seinem Humor bisher nicht viel anfangen konnte, dem bleiben noch Lundt und Schmitt als Sympathieträger. Letzterer ist beispielsweise Ninja, stolzer Katzenpapa und unfreiwilliger Träger der ersten Podcastrubrik Thomas Technikecke. Das Credo: Daddeln, Fummeln, Ausprobieren – wobei der Einspieler eine erstaunliche Ähnlichkeit zur Trödeltime von Fest und Flauschig aufweist.

„Todesangst auf der Schweineinsel“

Überhaupt fallen bei den ersten fünf Folgen einige Ähnlichkeiten zum Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann auf. So spielt der ehemalige Fußballprofi Mario Basler, dem Jan und Olli zwei Einspieler widmeten, auch bei „Baywatch Berlin“ eine zentrale Rolle. In bester Schimpfmanier macht Jakob Lundt Basler nach und weist so seine Kumpanen immer dann zurecht, wenn diese drohen im Medienrummel zu sehr abzuheben.

Und noch etwas ist bei beiden Formaten ähnlich – es wird gern gerantet. Gegen „verschallerten Berlin-Mitte-Ironie-Quatsch“ wie Plätzchenbacken als Erwachsener, aber auch gegeneinander, wenn das Verständnis von Humor zu weit auseinandergeht. Wie etwa bei Folge vier „Aftershow am Everest“, wo ab der Mitte eine solche Diskrepanz zwischen Schmitti auf der einen, und Klaas und Jakob auf der anderen Seite herrscht, dass man beinah um das Fortbestehen des Podcasts bangt.

Es gab ein legendäres Jahr, in der Geschichte unserer Freundschaft und Zusammenarbeit, das nenn ich das ‚Ugg Boot-Jahr‘. Jakob Lundt

Trotz aller Ähnlichkeiten gibt es aber einen wesentlichen Unterschied: „Baywatch Berlin“ ist noch frisch im Podcast-Business. Während es in den letzten Monaten bei Jan und Olli nicht mehr ganz so flauschig zuging – zum Beispiel wenn der eine eine Dränglerin an der Kasse als „Fotze“ bezeichnet und der andere seinen Podcastpartner und Gäste immer wieder unterbricht – sind Klaas und Co. noch hörbar motiviert. „Wir sind ja quasi auch Podcast-Azubis, deswegen bin ich auch noch lernwillig“, sagt Schmitti. Wünschenswert wäre, dass sich die drei weißen Männer auch etwas außerhalb ihrer Blase bewegen. Denn bisher wurden als Inspirationsquelle nur „die großen Meister Fest und Flauschig und Gemischtes Hack“ genannt.

Zusätzlich zu mehr oder weniger ausgereiften Rubriken und Einspielern, wird zu jeder Folge ein Videotrailer veröffentlicht. So etwa auch zur bisher besten Folge: „Todesangst auf der Schweineinsel“, deren Titel wie eine Folge von Die drei ??? klingt. Neben der großen Angst vor Schweinen und der weniger großen Angst vor Haien, werden hier die wirklich wichtigen Dinge, wie firmeninterne Kleidungshierarchien besprochen. „Es gab ein legendäres Jahr, in der Geschichte unserer Freundschaft und Zusammenarbeit, das nenn ich das ‚Ugg Boot-Jahr‘. Da kammst du hier wirklich wie eine russische Zarengattin gekleidet in die Firma“, berichtet Lundt über Klaas. Überhaupt ist eigentlich das Schönste an diesem Podcast, den dreien beim Schwelgen in Erinnerungen zu lauschen. Davon gibt es nach 14 Jahren Zusammenarbeit eine Menge.