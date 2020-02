„Be A Lady“: Dieses Video zeigt, welche absurden Ansprüche an Frauen gestellt werden

„Sei eine Lady, haben sie gesagt“ – mit diesen Worten beginnt das Video des US-Magazins Girls. Girls. Girls. Sprecherin Cynthia Nixon, bekannt aus Sex and the City, wiederholt diese Worte im Laufe des Videos immer wieder. „Sei eine Lady, haben sie gesagt. Dein Rock ist zu kurz. Dein Shirt ist zu lang. Zeig nicht so viel Haut. Zieh dir etwas über“. Damit zitiert sie die Bloggerin Camille Rainville, die ihren Beitrag Be A Lady They Said auf ihrem Blog bereits 2017 veröffentlichte.

Die Sätze, die im Video aufeinander folgen, haben vermutlich die meisten Frauen schon einmal gehört. Von Männern, von anderen Frauen, in Zeitschriften, in der Werbung. Es sind Sätze, die die ambivalenten, oft widersprüchlichen Ansprüche an sie aufzeigen. Parallel dazu wechseln die Bilder in schnellen Schnitten, untermalen die Aussagen, spitzen manche zu. So erschient bei „Sieh jung aus, alt ist hässlich“ Trumps Gesicht, bei „Zieh deine Augenbrauen nach“ eine Frau mit aufgemalter, überzogener schwarzer Monobraue.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Außerdem auf ze.tt Wenn Männer dieselben Sätze zu hören bekämen wie Frauen

„Sei eine Lady“ – aber wie denn?

Mit jedem Satz, jedem implizierten Befehl, wird deutlich, wie absurd all diese Anforderungen an Frauen sind – und dass sie ihnen niemals gerecht werden können. Frauen bewegen sich immer zwischen zu prüde und zu sexy, zu karriereorientiert und zu wenig ambitioniert.

Aber sie sind vor allem – egal, wie sie sich geben – am Ende immer diejenigen, die Männern falsche Signale gesendet haben: „Sei eine Lady, haben sie gesagt. Lass dich nicht vergewaltigen. Beschütz dich. Trink nicht zu viel.“ Gerade in Zusammenhang mit dem Prozess um Filmproduzent Harvey Weinstein, der jetzt wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung schuldig gesprochen wurde, wirken diese Aussagen aktueller denn je.

So bleibt hoffentlich für die meisten Zuschauer*innen die Erkenntnis: Statt unrealistische Ansprüche an Frauen zu stellen, sollten wir uns gegenseitig respektieren und unterstützen. Frauen sollten sein können, wie sie sind und vor allem: wie sie es wollen.