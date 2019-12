Beeindruckendere Tierfotos als diese konntest du 2019 nicht sehen

Um für Naturschutz sowie Arterhaltung zu werben, haben die zwei Fotografen Paul Joynson-Hick und Tom Sulla die Comedy Wildlife Photo Awards gegründet. Seit 2015 prämieren sie besonders gelungene Wildtierbilder, die Diskussionen über die Natur und unseren Umgang mit ihr anregen. Wir zeigen dir in der folgenden Galerie die 40 Fotos der Finalist*innen der 2019er Ausgabe und wetten: Du kannst sie dir nicht ansehen, ohne dabei zu lächeln.

Seit 2016 kürt die Organisation Nature Talks die besten Naturfotografien in elf Kategorien. Das diesjährige Gesamtgewinnerbild stammt aus Kiskunsag, einem kleinen Dorf in Ungarn. „Dort entdeckte ich eine Kaninchenkolonie und begann damit, Fotos von ihnen zu machen“, erzählt der Fotograf Csaba Daróczi. Er beobachtete, wie die Kaninchen immer wieder in die Luft sprangen, insbesondere, wenn sie um Essen kämpften. „Das Gewinnerfoto ist der Beweis dafür, dass man keine extrem seltenen Arten vor die Kamera kriegen muss, um ein großartiges Naturfoto zu schießen“, so Keith Wilson, Vorsitzender der Jury. Hier kommen die elf prämierten Wettbewerbsbeiträge:

Das diesjährige Siegesfoto des Bird Photographer of the Year-Wettbewerbs zeigt einen Pelikan, wie er tollpatschig auf einem zugefrorenen See läuft. Die Expert*innenjury des Wettbewerbs wählte es aus mehr als 13.500 Einsendung aus 63 Ländern aus. Wir zeigen in unserer Galerie sämtliche Gewinnerfotos:

In seinem 14. Jahr erhielt der Hundefoto-Wettbewerb des britischen Hundezüchterverbands Kennel Club fast 7.000 Einsendungen. Zur Gewinnerin kürte die siebenköpfige Jury Denise Czichocki aus der Schweiz. Mit ihrem Bild Dreaming Merlin belegte sie nicht nur den ersten Platz in der Kategorie Oldies, sondern sicherte sich auch den Gesamtsieg des Wettbewerbs. Das Bild zeigt den 14 Jahre alten Podengo namens Merlin, umgeben von Magnolien.