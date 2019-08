Besser als Katzen? Riesige Katzen!

View this post on Instagram

Как высоки горы Ростова, так высок облик мой. Как глубоки озера Ростова, так же глубоки мысли мои.