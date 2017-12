Besser als Schokolade: Sechs bittersüße Mediathekentipps fürs Wochenende

4 Könige

Film / Verfügbar bis 18. Dezember / Arte

In gleich mehreren Familien eskalieren kurz vor Weihnachten die Konflikte. Daraufhin müssen vier sehr unterschiedliche Jugendliche (Jella Haase, Jannis Niewöhner, Paula Beer, Moritz Leu) den Heiligabend in der Psychiatrie verbringen. Zu ihrem Glück steht ihnen der unkonventionelle Arzt Dr. Wolff (Clemens Schick) zur Seite, der in allen die Stärken sieht und ihnen mehr zutraut, als sie sich selbst.

Hallam Foe

Film / Dauerhaft verfügbar / Watchbox

Eigenbrötler Hallam (Jamie Bell) mag es, aus der Ferne fremde Menschen zu beobachten. Irgendwann entdeckt der 17-Jährige so auch über den Dächern von Edinburgh seine große Liebe.

Jürgen – Heute wird gelebt

Film / Verfügbar bis 19. Dezember / BR

Jürgen (Heinz Strunk) und sein im Rollstuhl sitzender Freund Bernd (Charly Hübner) haben es ziemlich schwer. Die beiden wollen auf ihre alten Tage unbedingt noch eine Frau fürs Leben finden. Also fahren sie mit einer dubiosen Agentur nach Polen, um da die große Liebe zu finden. Ein Trip, der auch für ihre Freundschaft eine Zerreißprobe darstellt.

Das Leben danach

Film / Verfügbar bis 27. Dezember / ARD

Antonia (Jella Haase) stand kurz vor dem Abitur und wollte einfach nur feiern, als sie in den Tunnel der Duisburger Loveparade geriet. Sieben Jahre später ist sie immer noch unfähig, ein normales Leben zu führen.

More than Honey – Bitterer Honig

Doku / Verfügbar bis 3. Januar / BR

Bienen geben den Menschen nicht nur Honig, sondern liefern durch Bestäubung ebenso die Grundlage für den Obst- und Gemüseanbau. Doch seit mehreren Jahren ist ein verstärktes Bienensterben auf der ganzen Welt zu beobachten – eine Entwicklung mit gravierenden Folgen.

Der Club der roten Bänder (Staffel 1, 2 & 3)

Serie / Verfügbar bis 9. Januar / Vox

Zusammen statt einsam: Die Jugendlichen Leo (Tim Oliver Schultz), Jonas (Damian Hardung), Emma (Luise Befort), Alex (Timur Bartels), Toni (Ivo Kortlang) und Hugo (Nick Julius Schuck) lernen sich im Krankenhaus kennen. In der sterilen Umgebung ist ihre Freundschaft das Einzige, das sie über den Tag bringt.

