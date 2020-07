Billie Eilish veröffentlicht ein neues Video – und gibt jede Menge Zuversicht

Wem die Zukunft in den vergangenen Monaten nicht öfters mal sehr düster vorgekommen ist, der*die hat vermutlich nicht viel Nachrichten gelesen. Aber so düster es manchmal scheinen mag, so kraftvoll kann auch die Hoffnung um die Ecke kommen. Zum Beispiel in Form von Billie Eilish. Die US-Sängerin hat gerade ein neues Video veröffentlicht: my future. Das Video, bei dem der australische Künstler Andrew Onorato Regie führte, hat schon mehr als 3,5 Millionen Zugriffe auf Youtube, dabei wurde es vor weniger als einem Tag online gestellt.

In dem Video sieht man eine Cartoon-Version von Eilish im Regen, der sich dann stetig legt, der Himmel öffnet sich und grüne Pflanzen brechen durch. Sie singt:

„Ich bin verliebt / in meine Zukunft / Kann es nicht abwarten, sie zu treffen / Und ich, ich bin verliebt / nicht in irgendjemand anders / ich will mich kennenlernen.“

Self-love, die Selbstliebe, zieht sich also auch in Eilishs neuestem Song wieder wie ein roter Faden durch den Text:

„Ich weiß, ich sollte jetzt eigentlich einsam sein / Sollte unglücklich sein / ohne jemanden / aber bin ich nicht jemand?“

Den Song schrieb sie gemeinsam mit ihrem Bruder FINNEAS. In einem Statement sagte sie: „Wir haben das Lied direkt zu Beginn der Corona-Einschränkungen geschrieben. Es ist ein Song, der sehr persönlich und besonders für mich ist. Als wir den Song geschrieben haben, war das genau meine Sichtweise – hoffnungsfroh, aufgeregt, mit ganz viel Selbstreflexion und Wachstum. In der letzten Zeit hat es zudem noch eine ganz andere Bedeutungen bekommen im Hinblick darauf, was in der Welt so gerade passiert. Ich hoffe, ihr findet eine Bedeutung für euch selbst.“

Gerüchten zufolge soll „my future“ der Beginn einer schrittweisen Veröffentlichung von Eilishs zweitem Album sein.

Hier könnt ihr das Video sehen:

gw