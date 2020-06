Black Lives Matter: Schwarzer Aktivist rettet mutmaßlich rechten Gegendemonstranten

Am Samstag fanden in mehreren Städten in Großbritannien Black Lives Matter (BLM) Demonstrationen statt – in London kam es dabei zu Zusammenstößen zwischen Aktivist*innen, Polizist*innen und extrem rechten Hooligans. Laut Angaben des Guardian nahm die Polizei 113 Menschen fest. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtete, waren überwiegend weiße Männer aus der rassistischen Football Lads Alliance sowie der extrem rechten Bewegung Britain First in das Londoner Stadtzentrum gekommen, um Statuen umstrittener Persönlichkeiten zu schützen.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters kam es unter anderem am Bahnhof London Waterloo zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen jungen BLM-Aktivist*innen und den Hooligans. Videos zeigen eine chaotische, nicht zu überblickende Situation. Dabei entstand das Foto eines Schwarzen Aktivisten, der einen offenbar benommenen, mutmaßlichen Hooligan aus der Gefahrenzone trägt. Bei dem Aktivisten handelt es sich um den Schwarzen Personal Trainer Patrick Hutchinson – die Identität des Geretteten ist bislang nicht bekannt.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Außerdem auf ze.tt Demonstrierende in Bristol versenken Sklavenhändler-Statue im Wasser

„Ich hab nicht ihn beschützt. Ich hab unsere Kids beschützt.“

Laut Hutchinson sei der Mann bei den Zusammenstößen von seiner Gruppe getrennt worden. „Sein Leben war in Gefahr“, sagte Hutchinson im Interview mit Channel 4 News. „Also hab ich ihn aufgehoben, ihn mir über die Schulter gelegt und bin in Richtung Polizei marschiert.“ In dem Interview kommen auch Freunde von Hutchinson zu Wort, die mit ihm versucht haben, auf der Demo für Sicherheit zu sorgen – darunter Jamaine Facey. „Ich hab nicht ihn geschützt“, sagt dieser in Bezug auf den Geretteten. „Ich hab unsere Kids geschützt. Ich hab ihre Zukunft beschützt.“ Wäre der mutmaßliche Hooligan bei den Zusammenstößen gestorben, hätte kein*e Richter*in berücksichtigt, was sich davor abspielte, vermutet Facey.

Hutchinson bezieht sich in dem Interview auch auf den Tod des Afroamerikaners George Floyd durch US-Polizisten, der die weltweiten Massenproteste auslöste. „Hätten die drei Polizisten, die drum herum standen, als George Floyd ermordet wurde, wie wir eingegriffen und ihren Kollegen daran gehindert, dann wäre George Floyd heute noch am Leben.“

Das Foto der Rettungsaktion ging indessen um die Welt. Von vielen wird es als Symbol für Menschlichkeit gefeiert. So twitterte beispielsweise die britische Labour-Politikerin Claudia Webbe: „Ein Nationalheld – so sieht Menschlichkeit aus.“ Der Politiker David Lammy schrieb: „Es ist leicht, sich auf die schlechtesten Instinkte des menschlichen Verhaltens zu fokussieren. Aber es ist wichtig, dass wir die besten feiern.“

A national hero - this is what humanity looks like:



“If the other three police officers who were standing around when George Floyd was murdered had thought about intervening like what we did, George Floyd would be alive today." Patrick Hutchinson 👏🏾👏🏾👏🏾#BlackLivesMatter https://t.co/qwhcEav23E — Claudia Webbe MP (@ClaudiaWebbe) June 14, 2020 Patrick Hutchinson carries an injured stranger to safety during yesterday's protests.



It's easy to focus on the worst instincts of human behaviour. But it is vital we also celebrate the best. pic.twitter.com/WPuH27W48J — David Lammy (@DavidLammy) June 14, 2020 Previous Image Next Image

Warum feiern besonders weiße Menschen das Foto so?

Von einigen BLM-Aktivist*innen wird hingegen hinterfragt, warum gerade weiße Menschen das Foto von Hutchinson so feiern. „Es ist ein alter bildlicher Ausdruck unserer endlosen Barmherzigkeit angesichts unterdrückender Gewalt“, twitterte der Musiker und Autor Jonny Virgo. „Es zeigt außerdem die Angst davor, dass der Horror des Rassismus mit Gewalt vergolten wird.“

I keep seeing that picture of the man carrying the racist with varying captions and we REALLY need to careful we don’t get dragged in to respectability politics. We have no obligation to prove we are not heartless savages. Our history says the complete opposite. — Yewande Stan. 🇬🇾🇲🇲🇮🇳 (@RichieBrave) June 14, 2020 It's an old trope detailing our endless compassion in the face of oppressive violence. It's also a signal that hints at fears of violent reprisal for the horrors of racism. This image is a salve to that psychic wound. — 2020 is CYOA (@jonnyvirgo) June 14, 2020 Previous Image Next Image

Auch der Moderator Yewande Stan meldete sich auf Twitter zu Wort. Er warnte davor, in einen Diskurs über Respectability Politics zu verfallen. Der Begriff entstand Ende des 19. Jahrhunderts, Anhänger*innen warben für soziale und politische Veränderungen innerhalb der Schwarzen Community. Schwarze Stereotype sollten überwunden und Schwarze Menschen in weiße, bürgerliche Kreise integriert werden. Die BLM-Bewegung richtet sich gegen die Praxis der Respectability Politics, hinterfragt das Konzept des sogenannten respektablen Verhaltens und fordert die Anerkennung von Rechten, auch wenn man sich vermeintlich nicht-respektabel verhält.

„Wir müssen nicht beweisen, dass wie keine herzlosen Wilden sind“, twitterte Yewande Stan. Er betonte, dass er damit nicht Patrick Hutchinson oder die Rettungsaktion kritisieren wolle. „Ich beziehe mich auf Menschen, die so tun, als wäre es unüblich, Menschen Humanität entgegenzubringen, die diese nicht zeigen. Wir sollten keine Beispiele brauchen, die unsere Barmherzigkeit darstellen. Die Geschichte zeigt, dass wir mehr als verständnisvoll waren.“ th