BullyMe: Menschen berichten von ihren Mobbing-Erfahrungen

In der 3. Klasse wurde ich an Armen und Beinen gepackt & über den Hof geworfen. Mit 13 hatte ich Suizidgedanken, beim Gedanken an die Schule. In meinem Abibuch stehen fast nur Beleidigungen, ich habe es sofort verbrannt. Lehrer und Eltern sagten "stell dich nicht so an" #bullyme