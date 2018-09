CDU Sachsen schließt Koalition mit AfD nicht aus: Das sind die Reaktionen

Christian Hartmann, der neu gewählte Fraktionsvorsitzende der CDU Sachsen, schließt eine Koalition mit der AfD in der Zukunft nicht grundsätzlich aus. In einem Interview in der Nachrichtensendung MDR Sachsenspiegel wich er der Frage nach einem klaren Ja oder Nein zur AfD aus, betonte zwar, dass die Partei der „Hauptkampfgegner“ der CDU sei, gab jedoch zu verstehen: „Das werden Sie von mir jetzt in der Form auch nicht hören. Das gebietet schon der Respekt vor den Wählerinnen und Wählern, die in diesem Land am 1. September 2019 entscheiden.“ Alles andere sei Diskussion und „Kaffeesatzleserei von morgen“, sagt Hartmann.

[Außerdem auf ze.tt: Europaskepsis: Wie CDU und CSU mit AfD-Sympathisant*innen flirten]

In den sozialen Medien wird rege über diese Äußerungen des neuen Fraktionsvorsitzenden diskutiert. Auf Twitter brachten viele Menschen ihren Unmut darüber zum Ausdruck, dass die CDU sich somit nicht deutlich gegen die AfD stellt. Wir haben einige Reaktionen gesammelt.

Alternativen bieten? Ach nee …

CDU Sachsen so pic.twitter.com/s7KvgvaEx4 — Sophie Passmann (@SophiePassmann) September 26, 2018

„Das ist keine Übung.“

Fassen wir zusammen: die CDU #Sachsen wählt einen neuen Fraktionsvorsitzenden und der schließt eine Koalition mit den Faschisten der #AfD auf Nachfrage nicht aus.

Wir schreiben das Jahr 2018 und das ist keine Übung. #noafd #keinepointe — Jürgen Kasek (@JKasek) September 25, 2018

Unmoralisch

Wie tief ist CDU Sachsen gesunken? Kann sich vorstellen, mit der den lokalen Nazis nahestehenden AfD Koalition zu bilden. Hauptsache Machterhalt. AfD will die Demokratie überwinden. Auch das hat sie mit Nationalsozialisten gemeinsam. Bündnisse unmoralisch https://t.co/JTepUJOzh9 — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) September 26, 2018

Das muss ein Scherz sein!

CDU #Sachsen offen, mit #AfD zu koalieren, der Partei, die den Holocaust relativiert, Nazis in ihren vorderen Reihen hat, gg Flüchtlinge, Migranten, Muslime hetzt, ein homogenes weißes Deutschland will? Muss ein Scherz sein! #Hartmann https://t.co/pQYWT1GTsP — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) September 26, 2018

Soso… Die #CDU in #Sachsen schließt eine Kolaition mit AfD nicht mehr aus… pic.twitter.com/UMRkozb7LS — Das wilde Plautzi™ (@DPlautzi) September 26, 2018

Kein guter Tag

CDU schließt Koalition mit rechtsextremer AfD nicht aus. Kein guter Tag für die Demokratie.https://t.co/GWbJ9rcUuR — md (@reg_nerd) September 26, 2018

Damit ist die Sachsen-CDU wohl für unsere Demokratie verloren… — Jürgen Tißen 🇪🇺 (@juertiss) September 26, 2018

Hat auch was mit Respekt zu tun