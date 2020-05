Comedy Wildlife Photo Awards 2020: Die witzigsten Einsendungen bisher

Seit 2015 sucht eine Fachjury jedes Jahr die lustigste Aufnahme eines Wildtieres. Das kann ein scheinbar schreiendes Eichhörnchen sein, das erschrocken die Arme nach vorne streckt, wie es 2018 auf dem Sieger*innenfoto von Mary McGowand der Fall war. Oder wie vergangenes Jahr ein Löwenjunges, das seinem Papa „auf die Eier geht“, abgelichtet von der Fotografin Sarah Skinner.

Die diesjährigen Comedy Wildlife Photography Awards laufen noch bis Ende Juni. Die Fachjury hat jedoch beschlossen, von den bisherigen Einsendungen bereits zwölf vorab zu zeigen. Darunter ist ein Flamingo der messiasartig über Wasser läuft, eine weiße Robbe, die sich scheinbar verwirrt auf dem Kopf kratzt oder ein Braunbär, der graziös seine Pfoten in die Höhe streckt.

Mit dem Wettbewerb möchten die beiden Initiatoren Paul Joynson-Hicks und Tom Sullam, beide selbst professionelle Fotografen, die Erhaltung von Wildtieren und ihrer Lebensräume auf humorvolle Art fördern.

„Der Planet konnte in letzter Zeit eine kleine Verschnaufpause einlegen, weil die meisten von uns eingeschlossen waren. Infolgedessen haben wir erlebt, wie Wildtiere zurückkehren und in unseren Flüssen, Ozeanen, Ländern und am Himmel gedeihen“, schreiben die Initiatoren in einem Pressestatement. Es sei wichtiger als je zuvor, aus dieser Situation zu lernen und sicherzustellen, dass wir unser Bestes tun, um diesen Planeten zu erhalten und zu pflegen, bevor es zu spät ist.