Corona-Lockdown: Das vermisst ihr im Homeoffice am meisten

Kurz in die Küche, Kaffee holen – niemand da. Mittagessen – allein am Couchtisch. Keine gemeinsamen Trips in den Druckerraum, keine Begegnungen auf dem Klo, Videocalls statt Meetings, Familienbetreuung statt Feierabendbier. Das ausschließliche Arbeiten im Homeoffice birgt eigene Herausforderungen. Und so langsam zeichnet sich ab, was vielen Menschen auf Dauer beim Arbeiten zu Hause alles fehlt.

Keine Gesellschaft, keine Ideen

Eine Untersuchung von Vodafone unter britischen Angestellten im Homeoffice hat unlängst ergeben, dass 40 Prozent am meisten ihre Kolleg*innen vermissen, vor allem das Witzemachen und Plaudern. Es mangelt schlicht an Gesellschaft von Leuten, die sich mit dem Job befassen und auskennen, mit denen man mehr teilt als denselben Raum. Und nein, Haustiere, Pflanzen, Partner*innen und Kinder zählen in dem Fall nicht.

Aber auch gemeinsam Ideen zu besprechen und zu entwickeln, vermissen im Homeoffice mehr als ein Drittel der Befragten. Wie sehr Menschen von Kollaboration profitieren und dass Innovation darunter leidet, zeigt der Fall von IBM. Das Unternehmen hat deshalb ein großes Homeoffice-Projekt 2017 wieder gekippt.

Ideal sind laut Forschung ein bis zwei Tage Homeoffice pro Woche. Doch das ist in Zeiten einer Pandemie wie aktuell mit Corona – wo es darum geht, durch Kontaktvermeidung die Übertragung des Virus zu minimieren und Leben zu retten – logischerweise kein Maßstab.

Das fehlt im Homeoffice

Auch eine kleine Umfrage auf Twitter zeigt, dass der fehlende Kontakt zu Kolleg*innen ein echtes Manko darstellt.

Menschen..Menschen…Menschen…

live, in Farbe mit Ton!

…und der Klang vom gemeinsamen Lachen. — Rapunzel(🏡)Brausekopf (@RBrausekopf) April 2, 2020

Leute sehen (wir machen fast nur Telkos oder Screensharing), mal zu jemandem hinlaufen können, die Kantine, generell Bewegung. — вιиαяʏ мɛσω (@binarymeow) April 3, 2020

Dazu gehört nicht nur die bloße Anwesenheit anderer Menschen oder der professionelle Austausch, sondern auch das gemeinsame Quatschmachen und Lachen.

@pseudonymphe auerdem fehlt mir die "Es ist Freitag” leichtigkeit zwischen den Kollegen im Büro :D — Nina | Bleibt zuhause! (@OddNina) April 3, 2020

Lachen und albern sein — Isabella Escobedo Söntgerath (@bellitzki) April 2, 2020

Ein weiterer Mangel ist Bewegung. Und damit ist nicht nur Sport gemeint, sondern auch all die Wege, die man in einem Büro im Laufe des Tages so hinter sich bringt, ohne es zu merken.

die bewegung. im büro rennt man schon andauernd iwohin, zum drucker, zum quatschen, zum PSler usw. zuhause sitzt man eig nur. wir müssen zum glück jede stunde ne bildschirmpause machen, da halte ich mich auch dran und mach dehnübungen. trotzdem kein vergleich ☺️ — Kemsari (@Mephisian) April 3, 2020

Erstaunlicherweise fehlt vielen, trotz üblichen Gemeckers, auch das Essen in der Kantine. Wenn man jeden Tag selbst kochen muss, gehen irgendwann die Ideen aus. Und auch, wenn der Kantinen-Grünkohl verkocht, die Gnocci matschig und das Essen meist fad war – es gab halt was Warmes ohne Aufwand. Das waren noch Zeiten.

Die Pause mit den Kolleg*innen und sogar das nicht so bekömmliche Kantinenessen — Mandoline Rutkowski (@MandolineRut) April 3, 2020

die kantine, ich muss mich jetz selbst versorgen :( — (((jakob))) (@engineer0815) April 3, 2020

Jederzeit innerhalb von 5 Minuten eine riesige Auswahl von leckerem Essen zur Verfügung zu haben und das in Ruhe (!) essen zu können, ohne noch 1-3 andere hungrige Mäuler zu stopfen. — Coldamber (@Coldamber) April 2, 2020

Und auch Ruhe vermissen einige im Homeoffice. Das betrifft selbstredend diejenigen, die mit Partner*in oder Familie in der Isolation sind und deshalb jetzt immer Menschen um sich herum haben, die im Zweifel mehr Interaktion brauchen und wollen, als Kolleg*innen im Büro.

Alleine sein. — Nele Heise (@neleheise) April 2, 2020

Soziale Netzwerke stärken Beziehungen

Doch neben all dem Vermissen gibt es auch ein paar positive Aspekte. Eine neue Studie aus China legt nahe, dass der Austausch über Facebook, Twitter und WhatsApp sowie der Online-Kontakt insgesamt die Beziehungen zwischen Kolleg*innen stärkt und freundschaftlicher macht.

Das liegt laut der Forscher*innen vor allem daran, dass die normalen Rollen und Formalitäten, die am Arbeitsplatz oft gelten, über soziale Netzwerke aufgeweicht werden. Es wird eine gemeinsame Identität unter den Angestellten geschaffen und untermauert, zudem wächst die Unterstützung füreinander und die Jobzufriedenheit steigt.

Langfristig könnte das dazu führen, dass im Homeoffice übers Internet und soziale Netzwerke Freundschaften entstehen, die auch nach der Rückkehr ins Büro weiterhin Bestand haben.

Es dauert nicht ewig

Also: Auch wenn Menschen, Motivation durch andere, Ideen, Zusammenarbeit, Bewegung, Rumalbern, Batteriesäurekaffee und Kantinenfraß im Homeoffice fehlen – dieser Ausnahmezustand dauert nicht für immer. Und wenn nur ein Stückchen der Solidarität und Unterstützung nach Corona ihren Weg aus der Wohnung ins Büro finden, dann ist das durchaus viel wert.