CoronaEltern: „Ich habe Angst um die psychische Gesundheit meines Kindes“

View this post on Instagram

#CoronaEltern ICH SAG ES EUCH, WIE ES IST. Ich habe es so satt. Dass meine Stimme nichts zählt, weil ich eine Frau bin. Dass meine Belange nicht wichtig sind, weil ich eine Frau bin. Dass für alte weiße Männer das Jahr 2020 ist und für mich 1950, weil ich eine Frau bin. Dass davon ausgegangen wird, dass ich mich jetzt um die Care-Arbeit kümmere, weil ich eine Frau bin. Dass ich in meinem Job zurückstecke, weil ich eine Frau bin. Dass ich dafür keine Ausgleichszahlungen verlangen werde, weil ich eine Frau bin. Dass ich doch dankbar sein soll, was schon geht, weil ich eine Frau bin. Dass ich es mir ja alles so ausgesucht habe, weil - oh ja - ich ja eine Frau bin. . Gestern Abend habe ich drei Stunden lang mit meinem Netzwerk hier geschrieben. Habe Leute angehauen mit großen und kleinen Reichweiten, um die Aktion #CoronaEltern zu supporten, die @mareicares heute Abend ins Leben gerufen hat. Weil Frauen und ihre Lebenswelten einfach wieder einmal nicht gesehen werden. Und wenn ich dann überlege, wie scheiß viel Arbeit dahinter steckt! Wie wertvoll das ist!! Wie viel Kohle normalerweise Firmen für so ein Instamarketing bezahlen!!! Und wie viel das alles an mir zehrt, weil dieses scheiß scheiß SCHEISS Patriarchat hier einfach wieder meine Zeit und meine sowieso schon knappen Ressourcen so kackdreist frisst! Zeit, die ich dafür aufwenden muss, ganz normale und völlig selbstverständliche Dinge einzufordern! Während ich in dieser Zeit NICHT an meiner Karriere arbeiten kann, NICHT an meiner finanziellen Unabhängigkeit arbeiten kann, NICHT an der Weltherrschaft arbeiten kann. Sondern am Erkämpfen meiner ganz normalen mir zustehenden Rechte! Während sich das #Patriarchat bei dieser Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ins Fäustchen lacht und in der Zwischenzeit genau das tut: nämlich seine Herrschaft weiter ausbauen. Ich kotze, ich kotze einfach so so doll im Strahl. Und das alles, weil - na ja was wohl. . - #CoronaEltern #fuckcorona #fuckgenderroles #letsriot #rage #momlife #dadlife #familylife #parentgoals #solidarity #womensupportingwomen #smashpatriarchy