Das Beste aus den Mediatheken – garantiert ohne Liebesfilme

Unser Highlight der Woche ist der Thriller Imperium mit Daniel Radcliffe. Der Schauspieler hat nach seiner Zeit als Harry Potter eine wirklich bemerkenswerte Filmografie geschaffen. Spätestens mit dieser Rolle als Undercover-Skinhead beweist er seine Vielseitigkeit.

Imperium

Tele5 / Nur bis Samstag verfügbar

FBI-Agent Nate (Daniel Radcliffe) wird undercover in die rechtsradikale Szene eingeschleust. Es gibt Hinweise auf einen verheerenden Anschlag mit einer radioaktiven Bombe. Er gewinnt das Vertrauen des Anführers, über den er Kontakt zu einem rechtsradikalen Propagandisten findet, der als Kopf hinter dem geplanten Anschlag vermutet wird. Die Spur erweist sich jedoch als falsch. Als Nate bereits den Rückzug aus der Szene sucht, entdeckt er die wahren Verschwörer*innen. Kann er den geplanten Anschlag noch rechtzeitig verhindern?

Gottes Werk & Teufels Beitrag

Arte / 2 Tage verfügbar

Maine, in den 40er-Jahren: Dr. Wilbur Larch (Michael Caine) hat ein Waisenhaus aufgebaut, in dem er ungewollt schwangeren Frauen dabei hilft, ihre Kinder auf die Welt zu bringen und auch Adoptiveltern zu finden. Nur gelingt das nicht immer. Homer Wells (Tobey Maguire) wuchs daher im St. Cloud auf und lernte unter anderem die Kunst der Medizin. Als eines Tages das junge Paar Candy Kendall (Charlize Theron) und Wally Worthington (Paul Rudd) für eine Abtreibung in das Waisenhaus kommen, beschließt Homer sein altes Leben hinter sich zu lassen und auf der Plantage der Worthingtons zu arbeiten. Wird er sein Glück im einfachen Landleben finden?

Nocturama

Arte / 2 Tage verfügbar

Eine Gruppe Jugendlicher verteilt in ganz Paris Bomben. Der Thriller von Regisseur Bertrand Bonello zeigt das aber gar nicht explizit. Vielmehr begleiten wir die Protagonist*innen aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten auf ihrem Streifzug durch ein Paris, in dem es bereits brodelt. Nach ihrer Vorbereitung schließen sich die Figuren in einem Kaufhaus ein und genießen für kurze Zeit ihre gewonnene Freiheit.

Der unsichtbare Gast

Tele5 / Nur bis Samstag verfügbar

Der smarte Geschäftsmann Adrián (Mario Casas) steht unter Mordverdacht. Seine Geliebte Laura (Bárbara Lennie) wurde getötet, nachdem sie mit ihm allein in einem Hotelzimmer war. Adrián aber behauptet, ein unbekannter Dritter sei der echte Mörder, der „unsichtbare Gast“. Die Staranwältin Goodman (Ana Wagener) soll ihm nun vor seinem Prozess helfen, diese Verteidigungsstrategie glaubhaft für die Geschworenen einzustudieren. In Rückblenden und im Gespräch zwischen Adrián und Goodman wird nach und nach klar, was wirklich geschehen ist.

Roger Dodger – Sex für Anfänger

Netzkino / Dauerhaft verfügbar

Für den zynischen Werbetexter Roger (Campbell Scott) kommt der Besuch von seinem 16-jährigen Neffen Nick (Jesse Eisenberg) ganz recht. Denn endlich kann der jemandem seine Tricks bei den Frauen beibringen. Komischerweise kommt die schüchterne aber dafür viel natürlichere Art von Nick im Nachtleben wesentlich besser an.

Nur noch bis Samstag verfügbar

Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner mit Jessica Schwarz, Point Blank – Aus kurzer Distanz mit Gilles Lellouche, Mängelexemplar mit Claudia Eisinger, Axolotl Overkill mit Jasna Fritzi Bauer, Heute bin ich Samba mit Omar Sy

Ebenfalls neu

Die Netflix-Romcom To All the Boys I’ve Loved Before läuft derzeit kostenlos und ohne Abo, 11:14 – Elevenfourteen mit Hilary Swank

