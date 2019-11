Das sind die beeindruckendsten Bärte der Bart-Meisterschaften in den USA

Manchmal sind Haare nur Haare, aber manchmal sind Haare auch Lebensinhalt. Bei den Bart-Meisterschaften in den USA gilt letzteres: In über 50 Kategorien – wie Designer Bart, Mr. Schnäuzer und Freestyle – wird mit viel Muße, Geduld und Haarspray unter Beweis gestellt, dass Menschen vor allem in einer Kategorie immer gewinnen werden: Zeit totschlagen.

Der Fotograf Greg Anderson ist schon seit sechs Jahren bei der Veranstaltung dabei, wie er Metro erzählt: „Es ist ein Liebhaberprojekt, das ich jedes Jahr wieder gerne mache, vor allem wegen all der Leute, die ich schon seit meinem ersten Shoot in New Orleans, Louisiana im Jahr 2013 kenne.“ So viel Spaß wie bei diesem Shoot hätte er bei keinem anderen.

In diesem Jahr fanden die Meisterschaften in Chicago statt.