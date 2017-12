Das sind die besten Filme für den Tag nach Silvester

Mary & Max – oder: Schrumpfen Schafe, wenn es regnet?

Film / Verfügbar bis 1. Januar / Tele5

Die achtjährige Mary lebt in Australien und fühlt sich einsam. Max ist 44, haust in New York und hat das Asperger-Syndrom. Beide sind unglücklich, aber dann beginnen sie eine Brieffreundschaft, die ihren Alltag bald ziemlich umkrempeln wird.

Every Thing Will Be Fine

Film / Verfügbar bis 4. Januar / ZDF

Nach einem Autounfall, bei dem ein Kind ums Leben kommt, ist der Alltag von Tomas (James Franco) nicht mehr wie vorher. Seine Beziehung geht in die Brüche, er stürzt in ein tiefes Loch. Allein das Schreiben hilft ihm jetzt noch. Zwölf Jahre später versucht der Bruder des Verstorbenen, die Vergangenheit aufzuarbeiten und sucht dabei auch Kontakt zu Tomas.

Der Medicus (Teil 1)

Film / Verfügbar bis 3. Januar / Das Erste

Waise Rob Cole (Tom Payne) reist aus dem mittelalterlichen England ins persische Isfahan, um dort unter dem berühmten Ibn Sina (Ben Kingsley) Medizin zu studieren. Unterwegs begegnet Rob zahllosen Gefahren, muss Opfer erbringen und sich seinen Weg bedingungslos erkämpfen. (Teil 2 ist ab 1. Januar online verfügbar)

The Grandmaster

Film / Verfügbar bis 2. Januar / Tele5

China, 1936: Ip Man (Tony Leung) ist ein legendärer Kung-Fu-Meister. Als das Oberhaupt des Ordens der chinesischen Kampfkünste ihn auch noch zu seinem Nachfolger ernennt, erscheint sein Leben perfekt. Doch dann kommt der Krieg und Ip Man verliert alles.

Chasing Niagara

Doku / Dauerhaft verfügbar / Red Bull TV

Die Niagarafälle sind eigentlich ein verbotener Bereich für Athlet*innen. Dennoch hat sich Rafa Ortiz in den Kopf gesetzt, sie als Erster erfolgreich mit dem Kajak zu befahren. Für seinen Traum geht er an seine körperlichen Grenzen und legt sich sogar mit der Polizei an.

Im Knast (Staffel 2)

Serie / Verfügbar bis 26. Januar / ZDF

Geschlossener Vollzug – ein absurder Mikrokosmos. Drei Inhaftierte (Denis Moschitto, Manuel Rubey, Tristan Seith) und ihre Psychologin (Marleen Lohse) liefern sich hier einen aberwitzigen Schlagabtausch.

