Das sind die besten Plakate vom #NetzstreikfürsKlima

View this post on Instagram

@fridaysforfuture @fridaysforfuturemainz . 🇩🇪 Heute ist globaler digitaler Klimastreik. Ihr könnt alle mitmachen. Malt ein Schild, macht ein Foto. Ab 12 Uhr ist heute der Livestream. . 🇬🇧 Today is global climate strike. And because we can not take it to the streets, we take it to the internet. Make a sign and take a picture. . There is no planet b! We cannot fly, you fools! . #streamstattstraße #netzstreikfürsklima #fridaysforfuture #fridaysforfuturemainz #climatejustice #netzstreikonline #klimastreik #fighteverycrisis #gandalf #lordoftherings #herrderringe