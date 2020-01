Das sind die besten Sprüche in eurem Dialekt

Wer außerhalb der Heimat Dialekt spricht, wird häufig belächelt – und machmal sogar dort. Dabei machen Dialekte die Sprache oft erst lebendig, und manche Dinge lassen sich eben am besten in Dialekt ausdrücken. In beinahe jedem Landstrich gibt es bestimmte Ausdrücke, bei denen Leute, die von dort kommen, sofort wissen, was gemeint ist, und sich andere den Kopf kratzen, weil sie nichts verstehen.

Dialekte sind dabei auch so etwas wie das sprachliche Gedächtnis bestimmter Regionen und Landstriche, da sie meist viel älter sind als das Standarddeutsch – welches oft Hochdeutsch genannt wird. Je nach Zählart gibt es allein in Deutschland bis zu 20 große Dialektgruppen.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Wie vielfältig sie sind, zeigen eure Antworten auf unsere Frage, welcher euer Lieblingsspruch in eurem Dialekt ist, wie er sich ins Hochdeutsche übersetzen lässt und was er bedeutet. Viel Spaß bei einer sprachlichen Reise durch den deutschsprachigen Raum.