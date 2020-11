Das sind die lustigsten Fotos von Haustieren 2020

Die Gewinner*innen des FotowettbewerbsMars Petcare Comedy Pet Photographer of the Year stehen fest: Gesamtsieger ist die Aufnahme von Elke Vogelsang aus Hildesheim; diese zeigt Noodles, einen Spanischen Galgo, wie er der Kamera die Zunge entgegenstreckt. Noodles wurde nach der Jagdsaison in Spanien in einem Tötungsheim abgegeben, Vogelsang nahm die Hündin zu sich. „Ich verliebte mich sofort in ihr wunderschönes Gesicht und ihre lustigen Ohren“, sagt sie. Mittlerweile lebt Noodels seit mehr als zehn Jahren in Deutschland mit zwei weiteren geretteten Hunden bei der Vogelsang-Familie.

In dieser Zeit wurde die Hündin selbst zur Lebensretterin. Vor einigen Jahren machte sie ihre Besitzerin gemeinsam mit den anderen Hunden durch Bellen und Heulen darauf aufmerksam, dass etwas nicht stimmte. Die Hunde führten Vogelsang zum Badezimmer, wo sie ihren Ehemann bewusstlos in der Badewanne vorfand. Die spätere Diagnose: eine schwere Gehirnblutung aufgrund eines geplatzten Aneurysmas. Wären die Hunde nicht gewesen, hätte ihr Mann wahrscheinlich nicht überlebt, sagt Vogelsang. „Ein Hoch auf die spanischen Köter, einst ausgesetzt und zum Tode verurteilt, dann gerettet und adoptiert, jetzt selbst Lebensretter. Wir sind für immer dankbar, sie in unserem Leben zu haben. Ich hoffe, dass ich ihnen zumindest einen kleinen Teil von dem zurückgeben kann, was sie uns geben.“

Der Fotowettbewerb wurde von Paul Joynson-Hicks und Tom Sullam gegründet – den beiden Fotografen, die auch die Comedy Wildlife Photography Awards ins Leben riefen. Die Mars Petcare Comedy Pet Photography Awards haben sich nicht nur zur Aufgabe gemacht, den positiven Einfluss von Haustieren auf unser Leben zu zeigen. Sie wollen auch das Bewusstsein für obdachlose Haustiere schärfen und Menschen dazu animieren, sie zu adoptieren. Weitere Einsendungen aus diesem Jahr zeigen vermeintlich lästernde Pferde, tanzende Katzen und einen schreienden Hasen.