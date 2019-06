Das sind die schönsten Bilder der Regenbogenparade in Wien

In Österreich nennt man den Christopher Street Day Regenbogenparade. Mit einfallsreichen Outfits und guter Laune wurde friedlich für Gleichberechtigung von LGBTIQ-Menschen demonstriert. So viele Teilnehmenden wie dieses Jahr gab es noch nie auf einer Wiener Regenbogenparade. Diesmal war die Parade allerdings Teil des EuroPride. In ausgefallenen Kostümen zog ein zwei Kilometer langer Zug mit Wägen und Fußgruppen durch die Innenstadt Wiens.

Bei der Abschlusskundgebung sprach unter anderem auch Bundespräsident Alexander van Bellen: „Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans, Intersex und queere Personen leben inmitten unserer Gesellschaft und werden auch weiterhin ein sichtbarer, respektierter und integraler Teil unserer Gesellschaft sein.“ Damit sprach erstmals ein amtierenden österreichischer Bundespräsident auf einer Pride-Demonstration.

