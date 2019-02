Das sind die schönsten Fotos von Geburten 2019

Jede Geburt ist einzigartig. Darum entscheiden sich immer mehr Paare dafür, die Momente während und nach der Geburt von einem*r Fotograf*in festhalten zu lassen. Die Bilder, die dabei entstehen, sind so unterschiedlich wie die Erfahrungen der Gebärenden. Sie zeigen Freude, Schmerz, Liebe und jede Menge Körperflüssigkeiten.

Der Internationale Verband professioneller Geburtsfotograf*innen zeichnet jedes Jahr die besten Geburtsbilder aus. Nun stehen die Siegerfotos 2019 fest und geben intime Einblicke in den Geburtsprozess. Wasser- und Hausgeburten sind genauso unter den Bilder wie Aufnahmen aus Krankenhäusern. Doch eins haben die Bilder gemeinsam: Sie zeigen, dass Geburt immer auch Teamarbeit ist.

Eine Geburt ist Teamarbeit

Bei einer Geburt arbeiten die Schwangere und das Baby zusammen. Dabei kann für die Gebärende die Unterstützung eines*r Partner*in, eines Familienmitglieds, aber vor allem von professionellen Geburtshelfer*innen hilfreich sein, um die Chancen für eine positive Geburt zu erhöhen. Leider ist vor allem Letzteres nicht immer gegeben.

Viele Schwangere finden keine Hebamme, mitunter sogar keinen Platz in einem Krankenhaus. Kreißsäle weisen aus Personalmangel Frauen ab. Außerdem setzen die Arbeitsbedingungen Mitarbeitende in der Geburtshilfe unter Druck, wodurch sich der Umgangston in Kreißsälen verschärft. Auch in Deutschland erleben viele Schwangere während der Geburt psychische, physische und strukturelle Gewalt.

Solche traumatisierenden Erlebnisse zu vermeiden und Frauen eine selbstbestimmte Geburt zu ermöglichen, ist eines der Ziele von Geburtsfotografie. Die Fotograf*innen möchten Gebärende empowern und ihre Stärke sichtbar machen. Das geht nur, wenn sich die politischen Bedingungen für Gebärende verbessern. Doch die Siegerbilder dieses Jahres geben einen ersten Einblick, wie selbstbestimmte Geburten aussehen können.