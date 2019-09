Das sind eure Erfahrungen mit Rassismus an Schulen

„Die Herkunftsfrage gehörte in Nürnberg, wo ich aufwuchs, obligatorisch zum Kennenlernen dazu. „Woher kommst du? Nein, ich meine wo du ‚wirklich‘ herkommst?“ Ich wurde in Nürnberg geboren und kannte auch nichts anderes, aber sobald klar wurde, dass meine Eltern ursprünglich aus der Türkei stammten, war ich ‚der Türke“. Sie, die Deutschen, die Einheimischen, und ich der Ausländer, der Gast. Dies kam von SchülerInnen, genauso wie von Lehrkräften. Ich habe damals Theater gespielt (‚deutscher‘ geht es zwar wohl kaum, aber man konnte sich eben ein Bein ausreißen, man bekam nie ein ‚Upgrade‘, um zur elitären Gruppe der Deutschen dazuzuzählen) und ich erinnere mich, wie eine Mutter nach dem Stück zu der anderen Schauspielerin mit Migrationshintergrund und mir kam und uns ein Kompliment machen wollte: „Dafür dass ihr Türken seid, ist euer Deutsch schon wirklich sehr gut, das muss man schon sagen.“

Meine Freundin und ich sind hier geboren und aufgewachsen, geht diese Frau jetzt davon aus, dass wir von Natur aus minderbemittelter sind als biodeutsche Kinder und es deswegen eine große Leistung wäre, die Sprache auf einem muttersprachlichen Niveau zu sprechen? Sie verstand natürlich nicht, warum wir so beleidigt waren, aus ihrer Perspektive aus hatte sie uns ja schließlich ein Kompliment gemacht. Die Lehrkräfte waren teilweise nicht anders, ich kann mich erinnern, wie eine Lehrerin über die türkischen Gastarbeiter in einem Kontext sprach, in dem sie diese mit anderen Eindringlingen aus einer anderen geschichtlichen Epoche verglich. Ich meldete mich und sagte ihr, dass der Unterschied darin liege, dass wir nicht ungewollt eingedrungen sind, sondern auf Einladung gekommen wären, woraufhin sie nur entgegnete, die Einladung hätte nicht miteingeschlossen, dass wir blieben.

Mein Biolehrer sprach über Deutsche und über Ausländer, also quasi Menschen wie mich, und meinte das in Bezug auf nationale Identitäten, „Ein Schwein, dass in einem Pferdestall geboren wurde, bleibt immer noch ein Schwein.“ Nicht nur, dass wieder deutlich gemacht wurde, dass man Deutsche und Ausländer genauso wenig miteinander vermischen könnte wie man Wasser und Öl miteinander vermischen kann, nein, es wurde auch noch ziemlich deutlich, dass wir wohl anscheinend die dreckigen Schweine waren und sie die galanten Pferde. Und das alles an einer „Schule ohne Rassismus“. Eine bedeutungslose Plakette, leere Worte und nichts dahinter.

Mittlerweile lebe ich in Mainz, niemanden hier juckt meine Herkunftsgeschichte – und statt Exklusion erlebe ich Inklusion. Einmal habe ich an der Uni über meine türkische Identität gewitzelt und meinte „Das ist halt bei uns Türken so“ und mein Kommilitone meinte: „Was für ein Türke, jetzt laber doch keinen Sch**s, du bist doch genauso Deutsch wie ich.“ Ich war perplex, nach all den Jahren hatte ich doch das „Upgrade“ bekommen und was hat es dazu gebraucht? Menschen, die ihr Deutschsein nicht als Prestige verstehen.“