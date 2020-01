Das war bisher euer wichtigstes Erlebnis im Jahr 2020

Gerade mal die ersten 30 Tage dieses Jahres sind vergangen, seit dem wir in das neue Jahr 2020 gestartet sind, um Mitternacht sind es genau genommen 720 Stunden. Genug Zeit für allerlei Highlights und Lowlights.

In Sachen Gesellschaftspolitik, aber auch weniger Seriösem gab es bereits viele positive Nachrichten. Zum Beispiel, dass in Augsburg der Nahverkehr in einer sogenannten City-Zone in der Innenstadt für alle Fahrgäste kostenfrei angeboten wird. Oder dass der Fernverkehr der Deutschen Bahn wird um zehn Prozent günstiger. Auch gute Neuigkeiten waren, dass in der Schweiz die Forelle zum Fisch des Jahres 2020 erkoren wurde. Außerdem konnten wir ein Ereignis mit dem komplizierten Namen „Halbschatten-Mondfinsternis“ erleben. Und in Nordirland trat die Erlaubnis der Ehe für alle in Kraft.

Leider kamen nicht nur Positivmeldungen in die Schlagzeilen: Unter anderem brannte im Krefelder Zoo das Affentropenhaus ab. Die Feuer auf dem australischen Kontinent wurden so stark, dass erstmalig Reservist*innen zur Unterstützung bei der Löschung verpflichtet wurden. Donald Trump twitterte immer noch. Nach dem Ausbruch des Vulkans Taal auf den Philipinen mussten mehr als 45.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Das Wort „Klimahysterie“ wurd zum Unwort des Jahres 2019 gekürt. Und das Vereinigte Königreich trat endgültig aus der EU aus.

Und ihr so?

Diese Ereignisse haben wohl die meisten von uns mitbekommen. Kaum jemand dürfte hingegen wissen, was in euren privaten Leben alles passiert ist. Wir haben euch daher gebeten, uns anonym von eurem wichtigsten Ereignis dieses Jahres zu erzählen. Und damit es ein bisschen schwerer für euch wird und ich weniger zu tun habe, solltet ihr dafür nur einen Satz benutzen. Die Ergebnisse haben wir unserer Bildergalerie zusammengetragen.