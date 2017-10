Der deutsche Pass ist nicht mehr der beste der Welt

Deutsche können mit ihrem Reisepass 158 Länder ohne einem Visum bereisen. Bislang ermöglichte kein anderer Pass eine solche Reisefreiheit. Doch jetzt ist Singapur an Deutschland vorbeigezogen. In den vergangenen Tagen entfernte Paraguay die Visabestimmungen für Menschen aus Singapurer und somit haben die Bürger*innen Zugang zu 159 Ländern. Das geht aus dem Passport Index hervor, hinter dem das globale Finanzberatungsunternehmen Arton Capital steht.

Die aktuelle Rangliste sieht so aus:

Singapur Deutschland Schweden, Südkorea Dänemark, Finnland, Italien, Frankreich, Spanien, Norwegen, Japan, Vereinigtes Königreich Luxemburg, Schweiz, Niederlande, Belgien, Österreich, Portugal Malaysien, Irland, Vereinigten Staaten, Kanada Griechenland, Neuseeland, Australien Malta, Tschechien, Island Ungarn Slowenien, Slowakei, Polen, Litauen, Lettland

Der Passport-Index wird in Echtzeit aktualisiert, um die Länder widerzuspiegeln, in die Passinhaber*innen ohne Bewerbung einreisen können, was bedeutet, dass sie kein Visum benötigen oder ein Reisevisum bei der Ankunft erhalten. Ein ähnlicher Index, der jährlich von der Staatsbürgerschaftsgesellschaft Henley & Partners herausgegeben wird, zählt Singapur nach wie vor als Nummer vier und Deutschland noch auf Platz eins.