In unserem Video heißt es, dass FLINT alle Menschen ansprechen soll, die vom Patriarchat benachteiligt werden. Aber was ist dieses Patriarchat eigentlich? Die Schwarze Feministin bell hooks beschreibt in ihrem Aufsatz “Understanding Patriarchy”, wie ihr die Unterschiede zwischen ihrem Bruder und ihr in der Erziehung ihrer Eltern wesentliche Mechanismen des Patriarchats deutlich gemacht haben. Dass die Unterschiede in der Erziehung, die zwischen den verschiedenen Geschlechtern gemacht werden auf einem patriarchalen System fußen, lernte sie - wie die meisten von uns - erst im Erwachsenenalter. Das sozio-politische System des Patriarchats als solches benennen zu können ist aber dringend notwendig - nicht nur als Feministin oder als jemand, der im Alltag aufgrund des Geschlechts benachteiligt wird. Warum das Patriarchat ein Problem für uns alle darstellt und warum wir dieses System nur gemeinsam bekämpfen können, haben wir in diesem Post für euch zusammengefasst. ➡️ Wann habt ihr das erste Mal vom Patriarchat gehört? ➡️ Hilft euch das Konzept, um Ungerechtigkeiten in eurem Alltag besser erkennen und benennen zu können?