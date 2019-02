Der Orgasmus ist nicht das Ziel: Dieser Berlinale-Kurzfilm stellt Sex realistisch dar

Zur 69. Berlinale in Berlin stellen wir euch Kurzfilme und Dokumentationen vor, die gesellschaftliche Strukturen hinterfragen, Minderheiten Sichtbarkeit geben und zum Nachdenken anregen. Die Übersicht aller Beiträge findet ihr hier.

Der Film ist weltweit ein von Männern dominiertes Medium. Das zeigt sich beispielsweise bei den Academy Awards: In den nicht ans Geschlecht gekoppelten Kategorien sind in diesem Jahr lediglich 25 Prozent der Oscar-Nominierten weiblich. Oder es zeigt sich beim Beschäftigungsverhältnis in der Branche: Pro Quote Film gibt an, dass bei deutschen Produktionen lediglich im Kostüm mehr Frauen als Männer arbeiten.

Dieses Verhältnis der Geschlechter hat Einfluss auf das Storytelling. Filmgeschichten werden häufig aus einer männlichen Perspektive erzählt; das zeigt sich spätestens in den Sexszenen. Meist ruht die Kamera längere Zeit auf dem Frauen- als auf dem Männerkörper. In der Regel liegt beim Sex er über ihr und es findet eine Penetration statt, die zum Orgasmus führt.

Die Gegenbewegung zur männlichen Perspektive im Film nennt sich Female Gaze. Dabei handelt es sich um einen weiblichen Blick auf das Geschehen aus Sicht einer Filmemacherin. Russian Doll auf Netflix, Lena Dunhams Girls oder The Handmaid’s Tale sind Beispiele für Serien mit weiblichem Blickwinkel – insbesondere auf Sex. Auch Irene Morays Berlinale-Kurzfilm Suc de síndria (auf Deutsch: Wassermelonensaft) lässt sich dem Female Gaze zuordnen. Der spanischen Filmemacherin gelingt – ohne dass es beabsichtigt gewesen wäre – jedoch mehr: In den drei Sexszenen ihres 22-Minüters überwiegt weder die männliche noch die weibliche Perspektive, beide Sichtweisen bekommen gleichberechtigt viel Raum.

Bàrbara und Pol befinden sich im Urlaub. Sie liegen im Bett ihres Ferienhauses, die Gesichter einander zugewandt, als wären sie in ein Gespräch vertieft. Doch statt zu sprechen, atmen die zwei schwer. Ihre Körper stecken bis zu den Schultern unter der Bettdecke. Was ihre Hände darunter tun, lässt sich nur erahnen. Irgendwann rollt Bàrbara sich auf den Rücken und sagt, sie brauche eine Pause. Pol lächelt, offenbar ist er okay damit.

Die zweite Sexszene führt das Paar an einen Badesee. Sie sitzen nackt auf ein paar Steinen in der Sonne, erneut sind nur ihre Oberkörper zu sehen. Pol hat die Augen geschlossen; Bàrbara beobachtet lächelnd, wie sein Seufzen intensiver wird, bis er schließlich kommt. In der dritten Szene liegen beide wieder im Bett. Nur kurz ist zu sehen, wie Pols Hand sich langsam zu ihrem Slip hinabtastet. Der Fokus liegt auf Bàrbaras Gesicht. Auf ihrem leicht geöffneten Mund und ihren geschlossenen Augen, bis auch sie offenbar einen Orgasmus hat.

Sex darf auch unbeholfen aussehen

Hollywood-Filme verklären Geschlechtsverkehr oft zum perfekten sinnlichen Event. In Pretty Woman haben Vivian und Edward Sex auf einem Klavier, ohne dass es lächerlich aussieht; in Titanic erleben Rose und Jack in einem Auto auf Anhieb fantastischen Sex; kein James Bond-Film kommt ohne Szenen aus, in denen perfekte Körper nackt aufeinander liegen und sich zur Ekstase befördern.

Irene Moray stellt Sex dar, ohne dass er zum klischeebehafteten Spektakel wird. Das gelingt der Filmemacherin, indem sie die Körperlichkeit ihrer Protagonist*innen vernachlässigt und die Beziehungen zwischen ihnen in den Vordergrund stellt. Moray geht es in Suc de síndria darum, mit den Sexszenen das Zusammengehörigkeitsgefühl zu schärfen – denn darum, so viel sei ohne Spoiler verraten, geht es in dem Film: Das Paar arbeitet daran, Bàrbaras Beziehung zu Sex gemeinsam zu heilen. Dafür setzt Moray ein bestimmtes Detail ins Zentrum ihrer Szenen: „Das Atmen ist essenziell“, sagt sie. „Es ist ein Weg, um füreinander präsent zu sein. Ich dachte, das wäre interessanter als alles andere, was wir sehen könnten.“

Sex darf auch ein bisschen unbeholfen aussehen. Weil Sex manchmal eben so ist. Irene Moray

In den meisten Mainstreamfilmen wird Sex immer in den Standard-Stellungen gezeigt. „Ich mag es, wenn Sexualität etwas Flexibles und immer Wandelbares ist“, sagt Moray. Deshalb gibt es keine Penetration, sondern das Paar macht es sich in allen drei Szenen mit der Hand. Der Orgasmus ist Moray nicht wichtig – bei ihr ist der Weg das Ziel. Und der muss nicht perfekt sein. „Sex darf auch ein bisschen unbeholfen aussehen“, sagt Moray. „Weil Sex manchmal eben so ist.“

Deshalb lässt Moray die beiden in eine kuriose Situation zum Sex am See führen: Bàrbara macht es Pol nicht etwa mit der Hand, weil sie sich ausziehen und durch Brüste, Schenkel oder ihre Pos angeturnt werden, sondern wegen einer zum Picknick mitgebrachten Wassermelone. Es ist der titelgebende Wassermelonensaft, der sie scharf macht. Suc de síndria zeigt ein Paar, das sich mit Melonenstücken vollsaut und das ist viel besser als jedes Hollywood-Klischee.