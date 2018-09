DerAndereOsten will zeigen, dass Ostdeutschland so viel mehr ist als Hass und Hetze

Generell gilt in unseren Zeiten: Lasst uns unsere Orte digital entdecken. Gebt eurer Gegend einen Hashtag. Zeigt was ihr tut, was euch stört, was ihr gut findet. Das Lokale digital entdecken, um das Globale einzugrenzen. Lasst uns zeigen: Auch hier passiert was. #DerAndereOsten

— Stefan Krabbes (@StefanKrabbes) September 2, 2018