Das sind die besten Einsendungen für den Sony World Photography Award

Von idyllischen Landschaften bis zu ästhetischen Stillleben: Für die Sony World Photography Awards 2020 erreichten die Jury insgesamt 345.000 Fotos. Das sind so viele Beiträge wie noch nie zuvor. Daraus haben Expert*innen aus der Kunst- und Medienlandschaft nun ihre Shortlist-Auswahl getroffen.

Seit 2007 ehrt die World Photography Organisation jedes Jahr in Zusammenarbeit mit Sony zeitgenössische Fotograf*innen aus allen Teilen der Welt. Die Teilnehmer*innen wurden abhängig von Alter und Erfahrung in verschiedene Gruppen eingeordnet. Allein für die Profi-Kategorie Professionals gingen 135.000 Einsendungen ein.

Erstmals gibt es die Kategorie „Environment“

Die Professional-Sparte ist in zehn verschiedene Themenfelder unterteilt: „Architecture“, „Creative“, „Discovery“, „Documentary“, „Landscape“, „Natural World & Wildlife“, „Portraiture“, „Still Life“, „Sport“ und – neu eingeführt – „Environement“. Dafür haben sich die Teilnehmer*innen mit Umweltfragen auseinandergesetzt und diese fotografisch umgesetzt. Carolina Rapezzi beispielsweise hat für ihre Strecke Burning Dreams die dramatischen Zustände auf einem Elektroschrottplatz in Accra, Ghana abgelichtet. Laut Carolina Rapezzi gehört er zu einer der größten Freiluftdeponien für Elektroschrott weltweit. Unbrauchbarer Schrott wird noch vor Ort verbrannt und damit werden giftige Chemikalien freigesetzt, die in Luft und Wasser gelangen. Gesundheits- oder Sicherheitsvorkehrungen sowie Umweltkontrollen gibt es keine. Erhöhte Bleiwerte im Blut der Arbeiter*innen, Atembeschwerden, Kopfschmerzen und Lungenerkrankungen sowie sind die Folge.

In der Kategorie „Portraiture“ überzeugte unter anderem Richard Ansett die Jury. Fasziniert von den Leben anderer Menschen porträtierte er Inhaftierte des Frauengefängnisses HMP Foston Hall in Derbyshire, England. Mit seiner Arbeit wollte er, ohne auf die Taten der einzelnen Häftlinge einzugehen, aufzeigen, das auch sie letzten Endes menschliche Bedürfnisse haben – die ihnen ebenso hinter Gittern zustehen. „Ich habe die Details der Verbrechen, für die diese Frauen bestraft werden, absichtlich ausgelassen, in der Hoffnung, dass jeder, der das Werk betrachtet, die Personen auf dem Bild unabhängig davon sieht“, sagt Ansett.

Während die Sieger*innen der Kategorien Open, Youth und Student bereits feststehen, wird der*die Photographer of the Year 2020 erst am 16. April bei der Preisverleihung in London bekanntgegeben.