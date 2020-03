Die Mediathekentipps für deine freiwillige Ausgangssperre

Unser Highlight der Woche: Der Sci-Fi-Klassiker Das fünfte Element lief die Tage im Fernsehen und kann bei Joyn nachgeschaut werden. Action-Urgestein Bruce Willis ist gestern 65 Jahre alt geworden und wir gratulieren ganz herzlich! Danke für so viele Guilty Pleasures in deiner Filmographie, Bruce.

Das fünfte Element

Joyn / 3 Tage verfügbar

New York im 23. Jahrhundert: Ex-Elitesoldat Korben Dallas (Bruce Willis) staunt nicht schlecht, als ihm plötzlich jemand durchs Dach seines Flugtaxis kracht. Die Zukunft der Menschheit liegt in seinen Händen, denn Leeloo (Milla Jovovich) ist das „Fünfte Element“. Sie wurde von Außerirdischen zur Erde geschickt, um den Planeten gegen das Böse zu verteidigen.

Korben bringt sie zu Vito Cornelius (Ian Holm), einem Priester, der mit Leeloos Volk in Verbindung steht, und erfährt, dass Leeloo vier besondere Steine braucht, um ihren Zauber zu entfalten. Hinter denen ist auch Waffenhändler Jean-Baptiste Emanuel Zorg (Gary Oldman) her, der mit dem Bösen im Bunde ist. Mithilfe außerirdischer Krieger setzt er alles daran, um Korbens globale Rettungsmission zu torpedieren.

9 Tage wach

ProSieben / dauerhaft verfügbar

Eric (Jannik Schümann) ist methsüchtig, seit er mit 14 zum ersten Mal high wurde. Die Droge gibt ihm das Gefühl, unbesiegbar zu sein. Seine einzigen Lichtblicke: der Studienplatz an der Schauspielschule in Berlin und Freundin Anja (Peri Baumeister), mit der er in die Hauptstadt zieht. Wird Eric den Kampf gegen die Sucht gewinnen? Mit dabei: Heike Makatsch, Benno Fürmann und Martin Brambach.

Unser Interview mit Jannik Schümann über seine Rolle als Drogenabhängiger lest ihr hier.

The Commuter

TVNow / nur bis Samstag verfügbar

Seit zehn Jahren pendelt der Versicherungsmakler Michael MacCauley (Liam Neeson) jeden Tag aus seinem beschaulichen Vorort nach Manhattan und zurück. Doch als er nach einem harten Tag mal wieder in den ewig gleichen Zug einsteigt, ist alles anders. Die Fremde Joanna (Vera Farmiga) setzt sich zu ihm und verspricht ihm eine hohe Belohnung, wenn er für sie einen ganz bestimmten Passagier findet, der etwas sehr Wertvolles zu transportieren scheint.

Michael erhält nur zwei Hinweise: einen falschen Namen und den Zielbahnhof des Unbekannten. Als er zögert, macht Joanna ihm unmissverständlich klar, dass sie nicht nur das Leben der Passagiere in ihrer Hand hat, sondern auch das von Michaels Familie. Er ist Teil einer kriminellen Verschwörung geworden und muss binnen einer Stunde einen Ausweg finden.

The Bay (Staffel 1)

ZDF / 3 Wochen verfügbar

In der britischen Küstenstadt Morecambe verschwinden die Zwillinge Dylan und Holly Meredith, nachdem sie einen Abend im Jugendclub verbracht haben. In dieser Nacht ist auch Detective Sergeant Lisa Armstrong (Morven Christie) in der Stadt unterwegs und feiert mit ihren Freundinnen. Dort lernt sie den Fischer Sean (Jonas Armstrong) kennen, mit dem sie sich auf einen One-Night-Stand einlässt. Als die Ermittlerin am nächsten Tag zum Fall der vermissten Jugendlichen gerufen wird, erfährt sie, dass Sean der Stiefvater der verschwundenen Kinder ist. Im Zuge der Ermittlungen versucht Lisa, das Vertrauen der betrogenen Ehefrau Jess Meredith (Chanel Cresswell) zu gewinnen.

Unsere wunderbaren Jahre (Miniserie)

Das Erste / 3 Monate verfügbar

Am 20. Juni 1948 erhält jede*r Deutsche 40 druckfrische D-Mark – als Startgeld für einen Neuanfang. Jede*r erträumt sich ihre*seine Zukunft nach dem Ende des Krieges und der Nazidiktatur auf unterschiedliche Weise. Die verschiedenen Lebenswege der Protagonist*innen führen nach Düsseldorf, Tübingen und Ostberlin. Sie feiern Erfolge, kämpfen um Anerkennung und finden oder verlieren die große Liebe. Mit dabei: Katja Riemann, Ludwig Trepte, David Schütter, Anna Maria Mühe und Elisa Schlott.

Letzte Chance

Kedi – Von Katzen und Menschen (Doku), Härte mit Hanno Koffler, Banditen! mit Cate Blanchett, Die Erfindung der Liebe mit Maria Kwiatkowsky, Ijon Tichy: Raumpilot mit Nora Tschirner (Staffel 1 & 2), Das Institut – Oase des Scheiterns mit Robert Stadlober (Staffel 1 & 2).

