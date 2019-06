Die Mediathekentipps zum Wochenende: Filme, die zum Klimaschutz anregen

Die folgenden Dokus, Filme und Serien regen zum Nachdenken an und geben konkrete Handlungsempfehlungen, wie im Falle von Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen. Darin werden die Initiativen aus den Bereichen Landwirtschaft, Energie, Wirtschaft, Demokratie und Bildung vorgestellt, die ganz konkret heute schon einen Mehrwert liefern oder morgen liefern könnten. Weil es wichtig ist, überhaupt anzufangen!

Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen

MDR / 2 Tage verfügbar

Was, wenn jeder etwas dazu beitragen könnte die Welt zu retten? Als die Schauspielerin Mélanie Laurent und der französische Aktivist Cyril Dion in der Zeitschrift Nature eine Studie lesen, die den wahrscheinlichen Zusammenbruch unserer Zivilisation in den nächsten 40 Jahren voraussagt, wollen sie sich mit diesem Horror-Szenario nicht abfinden. Also versuchen die beiden herauszufinden, was man heute tun kann. In ihrer Doku stellen sie alternative ökologische, wirtschaftliche und demokratische Ideen vor.

Jetzt angucken

Gold

WDR / 4 Tage verfügbar

Kanada 1898, zur Zeit des Klondike-Goldrausches: Emily (Nina Hoss) schließt sich einer Gruppe von deutschen Einwanderern an. Zusammen machen sie sich auf den 2.500 Kilometer langen Weg nach Dawson, zu den kürzlich entdeckten Goldfeldern. Die Gruppe setzt dabei alles auf eine Karte, um ihren ärmlichen Verhältnissen zu entkommen – für alle ist es unvorstellbar mit leeren Händen ins alte Leben zurückzukehren.

Jetzt angucken

Das Wichtigste im Leben (Staffel 1)

TVNow / Jede Woche zwei neue Folgen

Nach außen läuft bei der Familie Fankhauser alles optimal. Von innen betrachtet, geht es aber ganz schön turbulent zur Sache. Die Eltern (Bettina Lamprecht & Jürgen Vogel) müssen verarbeiten, dass ihr ältester Sohn (Sidney Holtfreter) plötzlich nicht mehr Basketball spielen, sondern Ballett tanzen will. Und für die jüngeren Gechwister stehen die Einschulung und die Pubertät auf dem Programm.

Jetzt angucken

Eyjafjallajökull – Der unaussprechliche Vulkanfilm

ZDF / 2 Tage verfügbar

Die Welt der Reisenden kämpft mit der Aschewolke. Noch brodelnder als der isländische Vulkan ist allerdings die Beziehung zwischen Alain (Dany Boon) und Valérie (Valérie Bonneton): Seit 20 Jahren geschieden, verbindet das Ex-Ehepaar nur noch der abgrundtiefe Hass füreinander. Leider muss der Flug der beiden zur Hochzeit ihrer Tochter in München notlanden. Die restlichen 2.100 Kilometer nach Athen sind sie gezwungen, im einzig verbliebenen und heiß umkämpften Mietwagen gemeinsam anzutreten.

Jetzt angucken

Eichwald, MdB (Staffel 1)

ZDF / 6 Monate verfügbar / Staffel 2 ab 14.06.

Idealismus ist für diesen Mann mittlerweile ein Fremdwort und die sozialen Medien betrachtet er als undurchsichtige Phänomene. Hajo Eichwald (Bernhard Schütz) ist ein Bundestagsabgeordneter, der in den letzten Jahren vor seinem Ruhestand eigentlich nur in Frieden gelassen werden will – wäre da nicht die Konkurrenz im Polit-Haifischbecken Berlin und seine Fraktionsvorsitzende Birgit Hanke (Maren Kroymann).

Jetzt angucken

Letzte Chance

Filme:

Victoria (nur noch am Freitag), Die geliebten Schwestern, Der ganz große Traum mit Daniel Brühl, Die Köchin und der Präsident, Wüstenblume

