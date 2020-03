Die wichtigsten Infos zum Coronavirus auf Türkisch – Koronavirüs hakkında bilmeniz gerekenler

1. Koronavirüs nedir?

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs (Sars-CoV-2), kısa zamanda 120’den fazla ülkeye yayıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 Mart 2020´de koronavirüsü „pandemi“ (salgın) olarak sınıflandırdı.

1. Was ist das Coronavirus?

Das Coronavirus (Sars-CoV-2) war erstmals Ende Dezember 2019 in der Millionenstadt Wuhan der chinesischen Provinz Hubei auffällig geworden. Die Krankheit, die das neue Virus hervorruft, heißt Covid-19. Seitdem hat sich das Virus bereits in mehr als 120 Ländern ausgeweitet.

Die Weltgesundheitsorganisation erklärte am 11. März 2020 die bisherige Epidemie offiziell zu einer Pandemie.

2. Covid-19 belirtileri nelerdir?

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre Covid-19 gribal enfeksiyonlarda görülen yüksek ateş, kuru öksürük, burun akıntısı ve halsizlik gibi belirtilerin yanı sıra nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, ishal ve havale gibi şikayetlere kadar farklılık gösterebiliyor.

Robert Koch Enstitüsü Covid-19´un orta derece soğuk algınlığından, ölüme varacak semptomlara kadar farklı belirtilere yol açabildiğini belirtiyor.

2. Was sind die Symptome von Covid-19?

Laut dem Bundesministerium für Gesundheit äußert sich eine Corona-Infektion durch grippeähnliche Symptome, wie trockener Husten, Fieber, Schnupfen und Abgeschlagenheit. Auch über Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen, Übelkeit, Durchfall sowie Schüttelfrost wurde berichtet.

Das Robert Koch-Institut bemerkt, dass die Krankheitsverläufe von symptomlosen Verläufen bis hin zu schweren Lungenentzündungen mit Tod variieren können.

3. Covid-19 nasıl seyir gösteriyor?

Robert Koch Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre virüsün bulaştığı kişilerin

%80’i hafif atlatıyor

%14’ü ciddi geçiriyor

%6’i ağır hastalanıyor.

3. Wie verläuft Covid-19?

Laut dem Robert Koch-Institut verläuft Covid-19 bei 80 von 100 Infizierten milde, während 14 schwer erkranken und sechs eine Intensivbehandlung benötigen.

4. Enfeksiyonu önleyecek etkili bir ilaç var mı?

Dünya Sağlık Örgütü henüz her hangi bir ilaç bulunmadığını belirtiyor.

4. Gibt es Medikamente gegen das Coronavirus?

Laut Weltgesundheitsorganisation gibt es noch keine Medikamente oder Impfstoffe.

5. Nasıl korunabilirsiniz?

Dünya Sağlık Örgütü virüsten korunmak için şu tavsiyelerde bulunuyor:

Yüzünüze dokunmayın.

Ellerinizi sık sık yıkayın.

Öksürürken veya hapşırırken kolunuza doğru hapşırın.

Kimseyle tokalaşmamaya özen gösterin.

5. Wie kann man sich schützen?

Die Weltgesundheitsorganisation macht dazu folgende Empfehlungen:

Fassen Sie sich nicht ins Gesicht.

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände.

Niesen und Husten Sie in die Armbeuge.

Geben Sie niemandem die Hand.

6. Koronavirüse yakalandığımı düşünüyorsam, ne yapmalıyım?

Eğer Covid-19 hastalığına yakalandığınızı düşünüyorsanız, Sağlık Bakanlığı‘nın tavsiyesi gereğince ev hekimlerinize ilk etapta telefonla ulaşabilir ya da 116 117 telefon hattınden nöbetçi doktorlarla iletişime geçebilirsiniz.

6. An wen wende ich mich, wenn ich glaube erkrankt zu sein?

Das Bundesministerium für Gesundheit empfiehlt Menschen, die die Sorge haben sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sich telefonisch an den Hausarzt oder die 116117, die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, zu wenden.

7. Covid-19 salgınından etkilenen risk grupları hangileridir?

Dünya Sağlık Örgütü özellikle yaşlı ve daha önce kronik bir hastalığa sahip olan kişiler için salgının önemsenmesi gereken bir tehlike oluşturduğunu belirtiyor.

Çocuklar için ise büyük bir tehlike oluşturmuyor.

7. Welche Menschen sind von Covid-19 besonders gefährdet?

Laut Weltgesundheitsorganisation sind insbesondere ältere Menschen und Menschen mit einer bereits vorhandenen chronischen Erkrankung besonders gefährdet.

Kinder sind weniger gefährdet.

8. Cuma namazları kılınacak mı?

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı koronovirüs nedeniyle bu hafta Almanya’da cuma namazlarını iptal etti.

Almanya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) de 13 Mart tarihinde cuma namazı kılınmayacağını açıkladı. Gelecek haftalar konusunda DITIB henüz bir açıklamada bulunmadı. DİTİB ayrıca Ramazan’da düzenlenecek iftar programlarının iptal edilip edilmeyeceği konusundaki Nisan ayı başında karar verileceğini kaydetti.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) de Mart ayı sonuna kadar cuma namazlarına ara verildiğini duyurdu.

8. Was ist mit dem Freitagsgebet?

Die türkische Religionsbehörde DIYANET hat diese Woche die Freitagsgebete in Deutschland ausgesetzt.

Auch Türkisch Islamische Union der Anstalt für Religion e.V. (DITIB) erklärte in einer Pressemitteilung, dass das Freitagsgebet am 13.03.2020 ausgesetzt werde. Über die kommenden Wochen wurden keine Information mitgeteilt. DITIB werde sich bis Anfang April zu den geplanten Veranstaltungen in dem anstehenden Ramadan-Monat beraten.

Auch der Zentralrat der Muslime in Deutschland setzte die Freitagsgebete vorerst bis Ende März aus.

9. Türkiye´de durum ne?

Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle hayatını haybedenlerin sayısını iki olarak açıkladı.

Diğer yandan Türkiye İçişleri Bakanlığı aralarında Almanya’nın da bulunduğu dokuz Avrupa ülkesinden (Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda) Türkiye’ye girişlerin durdurulduğunu açıkladı.

9. Wie ist die Situation in der Türkei?

Laut dem türkischen Gesundheitsministerium sind bisher zwei Personen durch das Coronavirus gestorben (Stand 14.03.2020).

Darüber hinaus hat die Türkei die Einreise aus neun europäischen Ländern (Deutschland, Spanien, Frankreich, Österreich, Norwegen, Dänemark, Schweiz, Belgien und Niederlanden) in die Türkei gestoppt.

10. Detaylı bilgiye nereden ulaşırım?

Sağlık Bakanlığı internet sayfasından Covid-19 hakkında Türkçe olarak hazırlanak broşürlere ulaşabilirsiniz.

Diğer yandan Robert Koch Enstitüsü‘de başvurabileceğiniz güvenli bir kaynak.

Diğer yandan Covid-19 hakkında Türkçe bilgi ve haberlere ulaşmak için WDR Cosmo Köln Radyosu, Deutsche Welle Türkçe Servisi ve BBC Türkçe servisinin sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz.

10. Wo gibt es weiterführende Infos?

Für zuverlässige Informationen könnt ihr euch an das Bundesministerium für Gesundheit wenden. Das Ministerium stellt auch Informationsmaterialien auf Türkisch zur Verfügung. Eine weitere Quelle ist das Robert Koch-Institut.

Weitere Informationen und Nachrichten auf türkischer Sprache gibt es bei WDR Cosmo Köln Radyosu, Deutsche Welle Türkisch oder BBC Türkisch.

Koronavirüs hakkında paylaşılan yalan haberlere dikkat!

Vorsicht bei Fake-News über das Coronavirus!