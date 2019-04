Diese Bienenart schläft zusammengekuschelt in ihren Lieblingsblumen

View this post on Instagram

*Pollen Drunk* This is how some bees sleep at night…. d750 – Sigma 150mm macro – f29 – 1/200sec – iso200 Using Nikon R1C1 Wireless Close-Up Speedlight System #sigma #animals_captures #wildlife_perfection #Wildlife #wildlifephotography #earth_unlocked #destination_wild #wildlifeplanet #wildlifecentral #photowildlife #world_bestanimal #animals_in_world #animalelite #1killershot #exclusive_animals #ic_animals #instanaturefriends_ #majestic_wildlife_ #master_shots #wildlife_seekers #nature_brilliance #photoarena_nature #planetearth #bees #eyes #sleep #NEVERSTOPexploring #westcoast_exposures #igscwildlife