Diese Bilder beweisen, dass Elizabeth II. die Style-Queen ist

Was ist eine der essenziellen Bedingungen für das Leben in Großbritannien? Richtig, ein ausgeklügeltes Regenoutfit. Und als Königin des regenlastigen Landstreifens ist es natürlich Ehrensache, in Sachen Regenoutfit, Trendsetterin zu sein. Queen Elizabeth II. ist bekannt für ihr feines Gespür, was einfarbige Outfits angeht. Von neongrün bis samtlila, die Queen kann alles tragen.

Aber erst an regnerischen Tagen entfaltet das königliche Farbkonzept seine volle Tragweite. Dann trägt die Queen nämlich einen Vogelkäfig-Schirm der Marke Fulton mit sich herum. Der Schirm ist transparent, sowohl der Schirmgriff als auch der Schirmsaum haben eine Farbe und zwar nicht irgendeine Farbe, nein, sondern exakt die, die im Outfit der Queen dominierend ist, wie unsere Bildergalerie zeigt.