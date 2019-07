Diese Bilder zeigen, wie groß die Unterschiede auf unserer Welt sind

View this post on Instagram

(REMAKE) Salem Saoody, 30, is getting his daughter Layan (L) and his niece Shaymaa 5 (R) in the only remaining piece from their damaged house, which is the bathing tub after Israeli airstrike. 2015, Gaza. (TR) Salem Soody kızı ve yiğeniyle İsrail hava saldırısı sonrasında zarar görmüş evlerindeki tek sağlam parça olan banyo küvetinin içindeler. 2015 Gazze. . Photo: Wissam Nassar @wissamgaza . #ParalelEvrenSavaşBarış 📷 . #gazze #gaza #umut #hope #savaşınçocukları #childrenofthewar #savaş #war #art #collageartist #collage #collageart #ParalelEvrenSavaşBariş #RemakeParalelEvrenSavaşBariş