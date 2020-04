Diese Cartoons ehren die Leistung des Personals in Krankenhäusern

View this post on Instagram

کارتون جدیدم با موضوع ؛ با بیرون آمدن و سفر کردن ،بیماری کرونا افزایش می یابد و کادر درمان خسته تر می شوند ‏Cartoon by Alireza Pakdel As you leave the house, the prevalence of the disease increases and the medical staff gets tired.