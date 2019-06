Diese Cartoons zeigen, wie es ist, einen Millennial zu daten

View this post on Instagram

If putting your face on someone’s face doesn’t make you wanna scream expletives, find a new someone. * * * * #illustration #graphicart #linedrawing #wednesdaywisdom #illustrator #kissylips #lifequotes #lifeadvice #femaleart #feministart #truthteller #fallinginlove #drawingaday #outlines #truelove #intimacy #reallove #soulmate #artstagram #truthtuesday