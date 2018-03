Diese Filme trösten darüber hinweg, dass Frühling ist, es aber immer noch schneit

Noch keine Pläne fürs Wochenende? Wir haben dir da mal was vorbereitet:

Ku’damm 59 (Staffel 2)

Serie / Verfügbar bis 18. März 2019 / ZDF

Berlin in den späten 1950ern: Drei Schwestern ringen mit den Lebensumständen, in die sie hineingeworfen wurden. Helga (Maria Ehrich) versucht die perfekte Hausfrau und Mutter zu sein, Eva (Emilia Schüle) will genau gegen dieses Rollenbild rebellieren. Monika (Sonja Gerhardt) wiederum scheint vordergründig im Showbusiness einen selbstbestimmten Weg zu gehen, wobei sie stets Mutter Caterina (Claudia Michelsen) als Managerin an ihrer Seite hat.

Oh Boy

Film / Verfügbar bis 24. Mai / One

Der Endzwanziger Niko (Tom Schilling) lebt so in den Tag hinein. Er lässt sich mal vom Kumpel zum Filmdreh mitschleppen, vom Vater zum Golfen, von der Exmitschülerin zum Sex überreden und in heikle Diskussionen mit Betrunkenen verwickeln. Aber irgendwie fühlt sich alles immer so an, als wäre er gerade am falschen Ort zur falschen Zeit.

Lucía und der Sex

Film / Verfügbar bis 27. März / Arte

Als Lucia (Paz Vega) ihre große Liebe, den Schriftsteller Lorenzo (Tristán Ulloa), verliert, ist sie zu Tode betrübt. Schließlich entscheidet sie sich dafür, ihren Job als Kellnerin und Madrid hinter sich zu lassen, um auf der Mittelmeerinsel Formentera nach ihrem Geliebten zu suchen. Dort verschwimmen Traum und Realität, Sinnlichkeit und Begehren immer mehr miteinander.

Coconut Hero

Film / Verfügbar bis 26. März / Das Erste

Der 16-jährige Mike (Alex Ozerov) hat beschlossen sich umzubringen. Doch anstatt im Jenseits wacht er im Krankenhaus auf. Dann wird ihm mitgeteilt, dass er einen Hirntumor hat. Als er erkennt, dass sein Leben so ziemlich sicher bald beendet wird, entdeckt er plötzlich neuen Lebensmut.

Hawking – Die Suche nach dem Anfang der Zeit

Film / Verfügbar bis 14. April / Arte

1963 erfährt Physikstudent Stephen Hawking (Benedict Cumberbatch), dass er an der Nervenkrankheit ALS erkrankt ist. Das Leiden wird ihn lähmen, um die Sprechfähigkeit bringen und unweigerlich umbringen. Dennoch lässt er sich nicht unterkriegen. Er forscht weiter nach dem Anfang der Zeit. Dabei wird sein wegweisendes Werk zum Wettlauf mit der Krankheit.

Noch verfügbar

Filme:

Halt auf freier Strecke, Happythankyoumoreplease

Dokus:

AufArbeit.tv, Nervöse Republik – Ein Jahr Deutschland

Serien:

Translantics (Staffel 1), Nix Festes (Staffel 1)

Happy Streaming!

