Diese Filme und Serien erscheinen im August 2019 bei Netflix und Amazon Prime

Unsere Highlights im August:

Das Heimatland der mythischen Wesen ist vom Krieg zerrüttet, deshalb ziehen immer mehr in eine von Menschen bevölkerte Stadt. Die Spannungen zwischen den Bewohner*innen und Migrant*innen nehmen zu, und in dieser aufgeheizten Atmosphäre muss der Detektiv Rycroft Philostrate (Orlando Bloom) möglichst unvoreingenommen eine Reihe ungelöster Morde aufklären. Und dann verliebt er sich auch noch in die Fee Vignette Stonemoss (Cara Delevingne). Großes Dramapotenzial auf allen Ebenen. Die Noir-Fantasyserie erscheint am 30. August auf Amazon Prime. Und bereits jetzt hat der Streaminganbieter selbstbewusst eine zweite Staffel bestellt.

Netflix setzt im August mit Mindhunter, Glow und Dear White People nicht nur beliebte Serien fort. Der Streamingdienst erweitert auch sein Dokumentationsportfolio um spannende Neuerscheinungen. Zwei davon finden wir besonders spannend: Basketball oder nichts widmet sich einem Rezball-Team im Reservat der Navajo. Rezball ist eine Variation von Basketball, die vor allem von Native Americans gespielt wird und wichtiger Teil ihrer Identität ist. The Family behandelt die Geschichte und den wachsenden politischen Einfluss der christlichen Freikirche The Fellowship.

Hier kommt die Übersicht der eigenproduzierten Neuerscheinungen auf Netflix und Amazon Prime Video im August:

Neuerscheinungen bei Netflix im Überblick

Neuerscheinungen bei Amazon Prime Video im Überblick

