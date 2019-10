Diese Filme und Serien erscheinen im Oktober 2019 bei Netflix und Amazon Prime

Wenn du einmal die Woche über neue Serien- und Filmtipps informiert werden möchtest, abonniere unseren Newsletter „Popcorn & Couch“.

Unsere Highlights im Oktober:

El Camino: Ein Breaking Bad-Film bei Netflix



Bryan Cranston aka Walter White dürfte nicht mehr dabei sein. Aus den bereits erschienenen Trailern lässt sich schließen, dass der Film direkt an das Serienfinale anknüpft und die Geschichte von Jesse Pinkman (Aaron Paul) weitererzählt. Außerdem soll der – Achtung Spoiler-Alarm! – totgeglaubte Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) wohl mit dabei sein. Wir sind gespannt, am 11. Oktober ist es soweit! Sechs Jahre ist es her, seit Breaking Bad das Serienfinale feierte. Nun kehren einige der Charaktere in einem Film wieder: El Camino heißt er, Drehbuch und Regie übernahm erneut der Serienschöpfer Vince Gilligan. Also alles beim Alten? Nicht ganz, dennAus den bereits erschienenen Trailern lässt sich schließen, dass der Film direkt an das Serienfinale anknüpft und die Geschichte von Jesse Pinkman (Aaron Paul) weitererzählt. Außerdem soll dertotgeglaubte Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) wohl mit dabei sein. Wir sind gespannt, am 11. Oktober ist es soweit!

Doom Patrol bei Prime Video

Ein bisschen durcheinander sind wir schon: Die Serie um die Superheld*innen Elasti-Girl, Robotman, Crazy Jane, Cyborg, Negative Man und Mr. Nobody ist eigentlich ein Ableger von Titans, die auf Netflix läuft. Doom Patrol hingegen wird nun aber bei Amazon Prime gezeigt. Dennoch freuen wir uns über den Neuzugang in der Fiction-Filmwelt. Die Geschichte der sechs Held*innen basiert auf den DC-Comics und wurde bisher nur in den USA ausgestrahlt. Ab 7. Oktober ist die erste Staffel auf Amazon Prime zu sehen!

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Hier kommt die Übersicht der eigenproduzierten Neuerscheinungen auf Netflix und Amazon Prime Video im Oktober:





Noch nicht genug Streamingstoff? In unseren Mediathekentipps erhaltet ihr einmal die Woche weitere Empfehlungen.