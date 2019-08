Diese Filme und Serien erscheinen im September 2019 bei Netflix und Amazon Prime

Wenn du einmal die Woche über neue Serien- und Filmtipps informiert werden willst, abonniere unseren Newsletter „Popcorn & Couch“.

Unsere Highlights im September:

Undone bei Prime Video

Nach einem Autounfall hat Alma (Rosa Salazar) Visionen, in denen sie ihren toten Vater Jacob (Bob Odenkirk) sieht. Er behauptet, nicht bei einem Unfall ums Leben gekommen, sondern ermordet worden zu sein. Jacob bringt ihr bei, durch die Zeit zu reisen, um den Mord zu verhindern. Amazons Dramedyserie ist im Rotoskopie-Verfahren produziert worden: Auf Realfilmmaterial legten die Macher*innen nachträglich Animationen. Auf diese Weise bekommt die Zeichentrickserie für Erwachsene einen realistischeren Look und lässt Almas Visionen visuell spannend aussehen.

Unbelievable bei Netflix

Im Dezember 2015 veröffentlichte die US-Nachrichtenseite ProPublica einen Artikel mit dem Titel „An Unbelievable Story of Rape“ (Deutsch: Eine unfassbare Geschichte von Vergewaltigung), die vielfach Beachtung fand. Darin berichteten zwei Journalisten von einem Fall in Lynnwood, Washington: Die 18 Jahre alte Marie hatte bei der Polizei gemeldet, vergewaltigt worden zu sein. Später widerrief sie ihre Geschichte. Basierend auf der ProPublica-Recherche hat die Regisseurin und Autorin Susannah Grant (Erin Brockovich) eine achtteilige Dramaserie für Netflix produziert. Die beiden Detectives Grace Rasmussen (Toni Collette) und Karen Duvall (Merrit Wever) kommen in Unbelievable einem Vergewaltiger auf die Spur, der bereits mehrere Taten begangen hat, ohne von der Polizei entdeckt worden zu sein.

Hier kommt die Übersicht der eigenproduzierten Neuerscheinungen auf Netflix und Amazon Prime Video im September:

Neuerscheinungen bei Netflix im Überblick

Neuerscheinungen bei Amazon Prime Video im Überblick

