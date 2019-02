Diese Frau zeichnet herzerwärmende Comics über ihre Kämpfe mit dem Alltag und sich selbst

View this post on Instagram

{Eng/Fr} So this happened few months ago at work,so shout out to all the weird voices 🤘 Also, thanks to this comic I learnt that the French "Un chat dans la gorge" (A cat in one's the throat) is said "A frog in one's throat" 😂 How this expression is translated in your language? Cat? Frog? Golden fish? 🐱🐸🐡 . Petite anecdote du boulot, ça s'est passé y'a quelques mois haha dédicace à toutes les voix bizarres 🤘 Aussi, grâce à cette bande dessinée, j'ai appris que le français "Un chat dans la gorge" se dit "Une grenouille dans la gorge" en anglais 😂