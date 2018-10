Diese Gedanken kennt jede*r Ersti

Du hast Stifte, Blöcke und Ordner seit Wochen fein säuberlich aufgereiht, das Studienhandbuch unzählige Male gelesen, dein Outfit schon am Vortag ausgewählt und fühlst dich im Hörsaal trotzdem so fehl am Platz wie bei einer Mondlandung? Oder du bist von der optimistischen Fraktion und nimmst auch mal Hunger und schlaflose Nächte in Kauf? Die Frage ist: Wie lange noch? So oder so, diese Gedanken solltest du als Ersti bestens kennen:

1. Es wird schon reichen, wenn ich mich Ende September um ein WG-Zimmer kümmere.

2. Den fünften Abend in Folge Nudeln mit Pesto geht schon klar, oder?

3. Den Bachelor schaffe ich locker in Regelstudienzeit!

4. Wenn ich in der Kantine mein Schnitzel unter dem Salat verstecke, dann bezahle ich auch nur den Salat!

5. Es reicht vollkommen, wenn ich Montag mit der Hausarbeit anfange.

6. Spätestens jetzt muss ich lernen, mit Tabak zu drehen.

7. Alle Veranstaltungen um 8 Uhr wählen, werde schon mindestens zwei davon durchziehen.

8. Oder: In der Schule bin ich auch um 7 aufgestanden, was soll schon schiefgehen?

9. Wo bin ich? In welchem Stockwerk? Wo sind die Räume? Wer bin ich?

10. Warum haben alle Sekretärinnen Doppelnamen?

11. Wie viele Fußballmannschaften könnten in diesem Hörsaal unterkommen?

12. Vielleicht hätte ich doch erstmal die Weltreise machen sollen und dann mit dem Studium anfangen sollen.

13. Warum sehen alle anderen so aus, als wüssten sie, was zu tun ist?

14. Wenn Mama nicht bald ein Care-Paket schickt, sterbe ich an Toastbrot-Vergiftung.

15. Schon praktisch, so ein Sandwich-Maker.

16. Den Sandwich-Maker kann ich auch morgen noch putzen.

17. Die Jura-Student*innen kommen ja wirklich alle im Benz vom Papa.

18. Den Vorlesungsstoff kann ich nachholen – die Party nicht.

20. Und wenn ich mich jetzt so richtig aufbrezele, dann ist mir die erste College-Romanze sicher, bevor die erste Vorlesung angefangen hat!!! Moment…warum haben alle Jogginghosen an?

21. Hoffentlich merken die anderen nicht, dass ich ein Freak bin.

22. Soll ich abbrechen?

