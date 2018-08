Diese Geschichten zeigen, wie du Fischen helfen kannst

Fische sind die unterschätzten Stars der Tierwelt. Dabei sind einige der größten Weltstars der Welt Meeresbewohner*innen. Da wäre etwa Arielle, die kleine Meerjungfrau. Oder Nemo. Oder – die etwas Älteren erinnern sich – der Regenbogenfisch. Damit auch die nächsten Generationen erfahren, wie unglaublich cool diese Flossen-Freund*innen sind, haben wir zum Tag der Fische ein paar Geschichten zusammengestellt.

In diesen Beiträgen erfahrt ihr, wie ihr den Lebensraum der Wasserbewohner*innen schützen könnt.

Im Jahr 2050 könnten mehr Plastikteile als Fische im Meer schwimmen. In unserem Video erfährst du, was Unternehmen, Abfallwirtschaft und Verbraucher*innen tun müssen, um die Plastikverschmutzung der Gewässer einzudämmen.

Plastik ist lebensbedrohlich, wenn man ein Fisch im Meer ist. Marcella Hansch will mit ihrem Projekt Pacific Garbage Screening eine Maschine bauen, die Plastikmüll aus dem Meer fischt. Durch das Verbrennen des eingesammelten Abfalls soll die Maschine sich selbst am Laufen halten.

Obwohl es mittlerweile Gesetze zum Wasserschutz gibt, scheitert ihre Durchsetzung in der Realität oft an mangelnden Kontrollen. Weil Fische selbst sich nicht wehren können, brauchen sie dich: Als Retter*in der Meere kannst du helfen, den Lebensraum der Fische zu schützen.

„So schlimm sind ein paar Plastiktüten im Meer doch gar nicht!“, sagen manche ignorante Menschen, wenn es um die Verschmutzung der Meere geht. Dieses Video zeigt, dass es um mehr geht als ein paar Plastik-Säckchen: Wie ein Teppich hat sich der Abfall auf dem Wasser verteilt.



Zum Abschluss haben wir die schönsten Meerjungfrauen für dich rausgesucht. Die wohnen in diesem Fall nicht unter der Meeresoberfläche, sondern waren zu einer Parade in New York versammelt.

