Diese Illustrationen zeigen, dass die Brände im Amazonasgebiet uns alle angehen

Passei uma noite insone, e essa imagem surgiu na minha cabeça , então e eu desenhei. Desenhar parece ser a coisa mais simples e boba diante do que está acontecendo,mas aqui está. 😔 Brasil, eu to com medo. Had an insomniac night and this image popped in my head .So I drew it. Drawing seems like such a silly thing to do considering what is happening, but here it is. 😔 Brazil, I am scared. #prayforamazonia #illustration #brazil #designativista #amazonia #rondonia #queimadas