Diese jungen Menschen wehren sich gegen Catcalling in ihrer Stadt

„How old are you? Are you alone?“- I was 15, he surely older than 50. Obwohl es unsere Seite jetzt seit fast 3 Wochen gibt und wir täglich Nachrichten von euch bekommen, ist es immer wieder schockierend was Frauen oder auch sehr junge Mädchen auf den Straßen der deutschen „Schickimicki“-Stadt erleben. Lasst euch bitte auf keinen Fall runterkriegen, bleibt stark!💪 #stopstreetharassment #stopsexism #stopracism #respect #equality #feminist #feminism #frauenrechte #stopabortionbans #alabama #abortionrights #womenempowerment #girlempowerment #support #fightforit #together #chalkback #streetart #colourful #germany #bavaria #munich #muc #berlin