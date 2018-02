Diese Kinder werden von ihrem Vater in fantastische Welten montiert

Kinder haben eine blühende Fantasie. In ihren Köpfen sprießen die verrücktesten, fantastischsten Idee. Sie haben die wildesten Träume. Ein Leben als Rockstar oder Lokomotivführer*in? Eine lebensgroße Mausefalle, gespickt mit Süßigkeiten? Am Strand unter einer Wellen-Decke schlafen? Wie ein Biber am Baum nagen. Alles kein Problem. John Wilhelm hat die verrücktesten Ideen mit Hilfe von Fotomanipulationen umgesetzt – und dabei sind ganz besondere Kindheitsfotos entstanden. Außerdem präsentiert er seine Antwort auf die Frage, warum die Banane krumm ist.

[Außerdem bei ze.tt: Wo kommt denn diese Hand her? Bei diesen Fotomontagen müsst ihr zweimal hinsehen]

John Wilhelm lebt mit seiner Freundin und seinen drei Töchtern im Schweizer Winterthur. Hauptberuflich arbeitet der 47-Jährige an einer Hochschule als Leiter für Informatikdienste, nutzt seine Freizeit, um sich seinem großen Hobby, der Fotografie, zu widmen. Er selbst bezeichnet sich sogar als „Photoholic“.

Vor circa sieben Jahren wurde das Feuer der Leidenschaft so richtig entfacht in mir.“

John entdeckte seine Liebe für die Fotografie schon in der Kindheit, denn sein Vater war ein äußerst versierter Hobbyfotograf und hatte sogar ein eigenes Fotolabor. Er gibt jedoch zu: „Das analoge Zeitalter konnte mich aber nie so richtig fesseln. Erst mit den ersten Digicams und vor allem mit dem Schritt zu Photoshop und Co. vor circa sieben Jahren wurde das Feuer der Leidenschaft so richtig entfacht in mir.“ Seitdem fotografiert und bearbeitet er die unterschiedlichsten Motive, denn im Grunde inspiriert ihn alles. „In meinem Kopf ist ein permanenter Hintergrundprozess aktiv, der alle visuellen Reize versucht in eine realisierbare Bildidee umzuwandeln. Manchmal ist das auch etwas anstrengend. Mein elektronisches Notizbuch ist rappelvoll mit Ideen“, erklärt er.

[Außerdem bei ze.tt: Schönheit ist vielseitig: Diese Frauen stellen die Blumenszene aus „American Beauty“ nach]

In vielen von Johns Fotoarbeiten spielen seine Töchter Yuna, Mila und Lou die Hauptrolle – und das scheint ihnen zu gefallen: „Eigentlich mögen sie das wirklich und sie haben auch Freude an den fertigen Bildern beziehungsweise kritisieren sie diese und den Papa“, gibt John zu. Die Ergebnisse können sich jedenfalls sehen lassen – schließlich steckt darin auch jede Menge Arbeit. John erklärt, dass die komplexeren Bilder schonmal zehn bis 20 Stunden Arbeit in Anspruch nehmen können.

