Diese Macken nerven euch an euren Partner*innen

Bei uns war es damals der Kakaobecher. Egal, wie oft ich ihn angefleht und mit Engelszungen auf ihn eingeredet, welche Argumente und Drohungen ich auch rausgeholt habe: Mein Ex-Mann hat ihn grundsätzlich konsequent AUF und nicht IN den Geschirrspüler gestellt. Mit allem anderen ging’s, nur mysteriöserweise nicht mit dem Kakaobecher. Außerdem hat er den Kakao nicht getrunken, sondern mit dem Löffel geschaufelt. Und erst die Art, wie er die Einkaufstüten gepackt hat … Argh!

Keine Frage: Liebe, die über bloße Verliebtheit hinausgeht, ist was Wunderschönes. Und je länger man zusammen ist, desto mehr liebt man das Gesamtpaket, mit allen Dellen, Macken und Rissen. Trotzdem gibt es hie und da Eigenheiten, die einen im Alltag durchaus mal in den Wahnsinn treiben oder sogar zu Streit führen können.

Unordnung, Ungeduld, Unaufmerksamkeit – ich habe mich umgehört und nachgefragt, welche Macken eures*r Partner*in euch bei aller Liebe den letzten Nerv rauben. Das ist dabei herausgekommen.

Eine der gängigsten Macken: Unordentlichkeit

Auf Platz eins der nervigen Macken steht ganz klar Unordnung. Dabei reicht die Bandbreite von hemmungsloser Küchenverwüstung beim Kochen über exzessives Horten unnötiger Dinge bis zu verdächtigen Krümelspuren.

Die Regel sagt: Wer kocht, muss nicht abwaschen. Aber man muss es ja nicht übertreiben, oder?

Mein Freund kocht oft für uns, hinterlässt dann ein Schlachtfeld und sollte danach sauber machen. Er definiert sauber anders als ich 😅 Haben viel diskutiert.Nun ist es etwas besser geworden und ich schweige, bin ja froh, dass er gerne kocht😉 — AK (@AnnKathrinBeye) January 10, 2020

Sammelwut tut selten gut. Vor allem nicht der Beziehung.

Seine Unordnung – und sein Horten von Dingen, die kein Mensch braucht. Seitdem wir zusammen wohnen, darf er beides in SEINEM Zimmer tun, der Rest der Wohnung bleibt bitte davon verschont. — Kakadu (@chrissieente) January 10, 2020

Verliebt ins Krümelmonster – klingt ein bisschen cooler, als es ist:

Überall wo er war hinterlässt er Krümel. — Kim Torster (@_Torski) January 10, 2020

Unordentlichkeit betrifft übrigens auch Termine:

Mein Freund ist komplett unorganisiert was Termine angeht. Er plant ungern und nur kurzfristig. Ich dagegen eher langfristig. Treffen uns halt immer in der Mitte und ich erinnere ihn wenn etwas ansteht! — Tanja Waga (@tanja_waga) January 10, 2020

Doch auch die gegenteilige Macke kann anstrengend sein – extremer Ordnungswahn nämlich:

Das wütige Aufräumen — Lotti Katzkowski (@LottiKatzkowski) January 10, 2020

Nervige Eigenschaften und Gewohnheiten

Es gibt allerdings auch fernab von Unordentlichkeit ziemlich spezielle und individuelle Macken, die euch an euren Partner*innen mitunter arg stören.

Wenn feurige Ungeduld auf die Entdeckung der Langsamkeit trifft, zum Beispiel:

Mein Mann ist sehr ungeduldig und er hasst warten! Ich mag es aber nicht gehetzt zu werden und mache alles gerne in Ruhe 😅 — Taraneh Parinaz (@TaranehParinaz) January 10, 2020

Oder wenn jemand gern ausgedehnt Me Time auf dem Porzellanthron genießt:

Nerven würde ich nicht einmal sagen. Lange Sitzungen auf dem Klo maximal, aber irgendwie ist das auch nicht schlimm. — Nina Voncken (@NVoncken) January 10, 2020

Anstrengend ist auch, wenn jemand die eigenen Bedürfnisse wider besseren Wissens dauernd ignoriert:

Abends auf der Couch einschlafen, also quasi schon mit Ansage müde auf die Couch anstelle direkt ins Bett zu gehen. — Goldengelchen (@goldengelchen_) January 10, 2020

Nicht zu unterschätzen: Das Leiden Christi bei einer Erkältung …

Die zusammen-gesackte Körperhaltung, wenn er krank ist. Dagegen hilft nur sich in einem anderen Zimmer aufzuhalten und mit geschlossenen Augen Tabletten reichen. — Jenni Schwanenberg (@JSchwanenberg) January 11, 2020

Vielleicht handelt es sich hierbei um einen Freigeist, der sich schlicht nicht gern einsperren lässt?

Lässt immer überall alle Türen offen. Lässt überall sein Zeug rum liegen und vergisst dann, wo es ist. Ich rolle mit den Augen.. Ich hab auch Macken, das ist eben so — Nika (@Murkelmami) January 10, 2020

Oft wirkt sich früher oder später auch der Beruf auf die Beziehung aus:

Meine Freundin ist Lehrerin und stellt wahrscheinlich unterbewusst/aus Gewohnheit ständig inquisitorische Fragen. Zu allem was ich sage kommt eine Gegenfrage und ich muss alles haarklein erklären und rechtfertigen. — Hier, ähh… Dings (@shkhh84) January 10, 2020

Die Vielzahl der genannten Macken zeigt bei allem Konfliktpotenzial jedoch vor allem eins: Jeder Mensch ist unterschiedlich und auf seine eigene Weise liebenswert.

Jede*r hat eigene Macken

Ganz, ganz entscheidend ist nämlich die Erkenntnis, dass wir alle nicht ohne Macken sind. Jede*r hat anstrengende Eigenschaften und Gewohnheiten, die unter Umständen für andere nicht immer ganz so leicht zu ertragen sind.

Wenn wir zusammen Lebensmittel einkaufen gehen beschlagnahmt er den Einkaufswagen und bummelt damit gemütlich durch die Gänge während ich ihn -vollgepackt mit Lebensmitteln- suchen muss, um die Sachen in den Wagen legen zu können. Er ist mit meinen Macken aber mehr gestraft 😅 — Frau Hefezopf (@frau_hefezopf) January 10, 2020

Und es ist selbstverständlich auch zu bedenken, dass zu jeder Macke auch mindestens eine liebenswerte Eigenschaft gehört:

Wir sind soooo lange schon liiert, die angesammelten Macken würden den Rahmen sprengen. Aber zu jeder Macke gibts auch ne liebenswerte Eigenschaft. Ich liebe ihn. Eins vlt., Küche wird als Schlachtfeld hinterlassen. — Betriebslage (@AntjeTpunkt) January 10, 2020

In einigen – vermutlich eher seltenen – Fällen jedoch kann das Glück auch vollkommen und mackenlos sein:

Nix. Absolut gar nix. Und das schon seit 20 Jahren. ❤️ — Henning Groß (@HASENFARM) January 10, 2020

Letztlich geht es in einer Beziehung unter anderem darum, den*die Partner*in so zu akzeptieren, wie er*sie ist – inklusive kleiner Macken.

Das erstreckt sich ausdrücklich nicht auf toxisches oder manipulatives Verhalten. Es ist okay, die Küche mal als Schlachtfeld zu hinterlassen, wenn das Essen lecker war und die Hausarbeit grundsätzlich fair aufgeteilt ist. Es ist hingegen nicht okay, Partner*innen beispielsweise durch emotionale Erpressung zu etwas zu überreden, was sie nicht wollen oder können oder seine*ihre akuten, wichtigen Bedürfnisse komplett zu ignorieren beziehungsweise zu unterdrücken.

„Ich würde immer versuchen, mit dem Partner oder der Partnerin zu reden und klarzumachen, was für mich schwierig ist und bitten, ob er oder sie da auf mich eingehen kann. Manchmal ist man sich der Macke ja gar nicht bewusst“, rät die Beziehungsexpertin Andrea Bräu. „Wenn sich dann nichts ändert, muss ich entweder damit klarkommen – oder ich kann fragen, warum genau er oder sie da nicht über den eigenen Schatten springen kann.“

Denn eine erwachsene, stabile Beziehung funktioniert nur auf Augenhöhe, mit Respekt und Wertschätzung, mit beidseitigen Kompromissen, Kommunikation und genug Raum für beide. Mitsamt aller Macken.