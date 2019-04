Diese Memes vergleichen Promis mit Gegenständen – und sind einfach verdammt lustig

„Ein Jahrhundertthread“ kommentierte jemand, und angesichts der Begeisterung, die diese Abfolge von Memes in der letzten Woche im Internet auslöste, scheint so ein wenig Pathos nicht ganz unangebracht. Die Userin alli$on hat nämlich auf Twitter zwei heilige Grundpfeiler der frühen 2000er-Jahre zusammengebracht: Britney Spears, oder besser gesagt ihre legendären Outfits, und Klapphandys – von dem Stewardess-Kostüm aus dem Videoclip zu Toxic und dem dazu passenden blauen Motorola bis hin zu dem berühmten roten Latexoutfit in Kombination mit dem dazu passenden HTM-Klapphandy. Raus gekommen ist dabei ein nostalgischer Thread, der nicht vieler Worte bedarf, der einfach genossen werden darf: Britney als Klapphandy.

Rihanna als Laborgegenstand

„Ich liebe Rihanna und ich liebe Wissenschaft“, twitterte die Userin Dr Esther nun am Montag. Und ja, hier kommt genau das, was ihr gerade denkt: Rihanna als elegantes, schwarzes Mikroskop, als Pipette mit feuerrotem Kopf, als Mikrowaage in himmlischem Babyblau und sogar als gelber Feuerlöscher. Über 10.000 Menschen gefällt das.

Taylor Swift als öffentlicher Nahverkehr

Ob diese*r User*in nun in besonderem Maße Taylor Swift und den holländischen öffentlichen Nahverkehr liebt, erfahren wir nicht. Aber ja, diesen genialen Thread gibt es auch: Taylor Swift als holländische Tram, Bus und Schnellzug.

Haftbefehl als Pringles-Packung und Xatar als Kissenbezug

Auch die Stile der deutschen Rapper Haftbefehl und Xatar haben User*innen zu Memes inspiriert, wenn auch zu sehr unterschiedlichen. Bei Haftbefehl steht eher die klassische Farbharmonie im Vordergrund, während Xatar gerne zu gewagten Kleidungsmustern greift und User*innen an extravagante Kissenbezüge erinnert: