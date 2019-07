Diese Menschen haben ihr Abschlussball-Date geheiratet

Der magische Moment, wenn das Date die Treppe hinunter schreitet, rummachen in einer Limousine auf dem Weg zum Ball, alkoholfreien Punsch in roten Bechern genießen, ein steifes Foto zur Erinnerung schießen, ein Tanz zu schnulzigen Liedern und wieder rummachen – so kennen wir die Abschlussbälle in den USA aus Filmen und Serien. Auch wenn die Realität an vielen Schulen vermutlich anders aussieht, ist der Abschlussball ein wichtiger Tag in den Vereinigten Staaten. Damit beginnt das Erwachsenenleben. Im deutschsprachigen Raum ähnelt der Veranstaltung am ehesten der Abiball oder in Österreich der Maturaball. Mindestens so wichtig wie der Ball selbst ist für viele das Date für den Abend.

Für immer zusammen?

Wer zurück an den Abiball denkt, dem*der sind vielleicht noch die Paare in Erinnerung, die schon zu Schulzeiten gefühlt eine Ewigkeit zusammen waren. Man war sich sicher, dass diese Beziehungen für immer halten würden. Während man selbst verzweifelt auf der Suche nach dem*der Richtigen war, schienen sich diese Menschen schon damals gefunden zu haben. Sydnie und Bailey sind so ein Paar. Sie sind seit der Schule zusammen, besuchten gemeinsam den Abschlussball und gaben sich nun das Jawort. Sydnie veröffentlichte zwei Bilder mit der Beschreibung „Prom vs. Wedding“ auf Twitter und bekam hunderttausende Reaktionen darauf.

Denn die beiden scheinen nicht die einzigen Highschool-Sweethearts zu sein, die zusammen geblieben sind. Viele weitere Paare teilten unter dem Post ihre Fotos vom Ball und ihrer späteren Hochzeit. Manche zeigen, wie sehr sich die Menschen in der Zeit entwickelt und verändert haben. Plötzlich sind da keine Irokesen, gelb gefärbten Haare oder Zahnspangen mehr zu sehen, sondern erwachsene Menschen. Nur der*die Partner*in an der Seite blieb der*dieselbe. Kitschig, aber auch schön.