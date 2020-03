Diese Sätze fallen bestimmt in jedem Videotelefonat

Christoph Amend, Chefredakteur des ZEIT-Magazins, formulierte es vor Kurzem sehr treffend: „Nie war es so wichtig, gemeinsam allein zu sein.“ Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, sollen wir möglichst zu Hause bleiben. Mittlerweile haben alle deutschen Bundesländer eine Ausgangssperre oder ein Kontaktverbot verhängt. Diese Ansagen bedeuten gleichzeitig, dass sich unser Leben immer mehr ins Internet verlagert. Zoom, Skype, Facetime, Whatsapp-Videoanruf oder Google Hangout ersetzen für uns aktuell die Lieblingsbar genauso wie das Büro.

Technische Probleme

Allerdings läuft die Kommunikation online nicht immer so glatt wie bei einer direkten Begegnung. Manchmal ist die Internetverbindung zu Hause nicht so flott wie in der Arbeit. Der Ton bricht ab, das Bild friert ein, das Gesagte ertönt mehreren Sekunden verzögert. Anderer Male muss man sich den Gehalt eines Gesprächs selbst zusammenreimen, weil das schlechte Internet jedes vierte Wort verschluckt. Dazu kommt, dass eine Videokonferenz mit mehreren Leuten streng dirigiert werden müsste. Gleichzeitig sprechen, ist ein Ding der Vergangenheit. Immer schön ausreden lassen, ist nun eine Notwenigkeit. Größeren Gruppen brauchen teilweise sogar eine Handzeichen-Regel für den*die Nächsten an der Reihe. Wenn alle Mikros eingeschaltet sind, raschelt und knistert es aus sämtlichen Lautsprechern. Wer sie wiederum brav deaktiviert hat, vergisst womöglich, es wieder einzuschalten, wenn sie*er spricht und redet für sich selbst. Kurz gesagt: Es ist kompliziert.

Wer sich häufiger in Videotelefonate wagt, dem dürften diese Sätze mehr als bekannt vorkommen:

„Hallo. HALLO! Hallooo? Ah, Hi!“

„Ich glaub‘, dein Mikro ist aus.“

„Ich seh nix!“

„Kannst du das nochmal sagen, du warst kurz weg.“

„Ich starte kurz neu.“

„Du hängst.“

„Kannst du dein Mikro stummschalten? Es raschelt so komisch bei dir.“

„Bist du noch da?“

Wenn jeder Tag casual friday ist

Eine schlechte Verbindung zu Hause ist allerdings nicht das einzige Problem. Wer direkt vom Bett zum Schreibtisch latscht, weil die morgendliche Anfahrt zur Arbeitsstelle wegfällt, hat die selbsternannte Erlaubnis, sich nicht mehr für die Öffentlichkeit zu beherrschen. Sakko, Hemd, Jeans? HA! Von jetzt an ist jeder Tag casual friday. Untenrum maximal Jogginghose, minimal Unterhose reicht. Oben noch das Schlafshirt oder der Flätzpulli drüber, es spielt keine Rolle. Schminke, Kontaktlinsen, Haargel? Wozu das Ganze? Dementsprechend fallen die Kommentare im Videotelefonat aus. Denn man sieht die Arbeitskolleg*innen in einer nie dagewesenen Authentizität.

„Du trägst Brille?!“

„Du hast dich ja schick gemacht.“

„Ist das Wein in deinem Glas?“

„Zeig mal die Katze/das Kind/dein Essen.“

„Wie schön, dich endlich mal wieder zu sehen!“

„Lass uns nächstes Mal mal Zoom ausprobieren.“

Nächstes Mal dann vielleicht lieber so: